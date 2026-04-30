جبهه اصلاحات ایران در بیانیه‌ای، سیاست جمهوری اسلامی در تداوم قطع اینترنت را مورد انتقاد قرار داد و خواستار «دسترسی برابر» همه شهروندان به اینترنت شد.

در این بیانیه آمده است: «اگرچه ضرورت صیانت از امنیت کشور در برابر حملات سایبری و عملیات روانی دشمن در شرایط جنگی قابل درک است، اما تجربه نشان داده است که انسداد طولانی‌مدت فضای مجازی، نتیجه‌ای جز تضعیف همبستگی ملی، فروپاشی کسب‌وکارهای دیجیتال، بیکاری گسترده و فرسایش اعتماد عمومی به همراه ندارد.»

جبهه اصلاحات نوشت: «تداوم ۶۰ روزه‌ قطع و اختلال شدید در اینترنت، نه‌تنها امنیت‌آفرین نبوده، بلکه با ایجاد خشم و انزوا در جامعه، دقیقا در راستای اهداف متجاوزان به خاک این مرز و بوم قرار گرفته است.»

جبهه اصلاحات با انتقاد از ارائه اینترنت طبقاتی در کشور افزود: «این رویکرد تبعیض‌آمیز در افکار عمومی به تداوم تجارت مافیای فیلترشکن و بهره‌کشی از استیصال مردم تعبیر شده و حس بی‌عدالتی را دوچندان می‌کند.»