حملات هوایی اسرائیل علیه مواضع حزبالله در جنوب لبنان
ارتش اسرائیل اعلام کرد موجی از حملات هوایی را علیه زیرساختهای حزبالله در مناطق مختلف جنوب لبنان آغاز کرده است.
فاتح بیرول، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی، بار دیگر تاکید کرد جهان بهدلیل اختلال ناشی از جنگ ایران با بزرگترین بحران انرژی تاریخ روبهرو است.
بیرول پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت در کنفرانسی در پاریس گفت بازارهای نفت و گاز با چالشهای جدی روبهرو هستند و افزایش قیمت نفت به بیش از ۱۲۰ دلار، فشار زیادی بر بسیاری از کشورها وارد آورده است.
او هشدار داد: «جهان ما با یک چالش بزرگ اقتصادی و انرژی مواجه است.»
وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد کانالهای گفتوگو با مقامهای جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده همچنان باز است.
این وزارتخانه همچنین خبر داد اسلامآباد با چندین کشور در تماس است تا به کاهش تنشها در خاورمیانه کمک کند.
موج اعدامها در ایران ادامه دارد و صدور حکم اعدام علیه معترضان و زندانیان سیاسی افزایش یافته است.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، ۲۱ معترض بازداشتشده در جریان انقلاب ملی ایرانیان اکنون در زندان قزلحصار با محدودیتهای شدید مواجه شده و از حقوق اولیه خود محروم هستند.
لیلا سعادتی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، گزارش میدهد.
نتبلاکس، نهاد مستقل پایش وضعیت اینترنت در جهان، ۱۰ اردیبهشت اعلام کرد خاموشی اینترنت در ایران به شصتودومین روز پیاپی رسیده است و پس از ۱۴۶۴ ساعت، عموم مردم از ارتباط با جهان خارج محروم ماندهاند.
نتبلاکس افزود افزون بر پیامدهای حقوق بشری و اقتصادی، این اقدام بهطور جدی روند آموزش در مدارس و دانشگاهها را مختل کرده و دسترسی به منابع علمی را بهشدت کاهش داده است.
جبهه اصلاحات ایران در بیانیهای، سیاست جمهوری اسلامی در تداوم قطع اینترنت را مورد انتقاد قرار داد و خواستار «دسترسی برابر» همه شهروندان به اینترنت شد.
در این بیانیه آمده است: «اگرچه ضرورت صیانت از امنیت کشور در برابر حملات سایبری و عملیات روانی دشمن در شرایط جنگی قابل درک است، اما تجربه نشان داده است که انسداد طولانیمدت فضای مجازی، نتیجهای جز تضعیف همبستگی ملی، فروپاشی کسبوکارهای دیجیتال، بیکاری گسترده و فرسایش اعتماد عمومی به همراه ندارد.»
جبهه اصلاحات نوشت: «تداوم ۶۰ روزه قطع و اختلال شدید در اینترنت، نهتنها امنیتآفرین نبوده، بلکه با ایجاد خشم و انزوا در جامعه، دقیقا در راستای اهداف متجاوزان به خاک این مرز و بوم قرار گرفته است.»
جبهه اصلاحات با انتقاد از ارائه اینترنت طبقاتی در کشور افزود: «این رویکرد تبعیضآمیز در افکار عمومی به تداوم تجارت مافیای فیلترشکن و بهرهکشی از استیصال مردم تعبیر شده و حس بیعدالتی را دوچندان میکند.»