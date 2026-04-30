رییسجمهوری لیتوانی از پیوستن به ماموریت آمریکا در تنگه هرمز حمایت کرد
رییسجمهوری لیتوانی اعلام کرد از پیوستن کشورش به ماموریت آزادی ناوبری آمریکا در تنگه هرمز حمایت میکند و این پیشنهاد را به شورای دفاع ملی ارائه خواهد کرد.
رییسجمهوری لیتوانی اعلام کرد از پیوستن کشورش به ماموریت آزادی ناوبری آمریکا در تنگه هرمز حمایت میکند و این پیشنهاد را به شورای دفاع ملی ارائه خواهد کرد.
جوزف عون، رییسجمهوری لبنان، گفت نقضهای اسرائیل در جنوب این کشور با وجود اعلام آتشبس ادامه دارد و باید برای توقف هدف قرار دادن غیرنظامیان و نیروهای امدادی، بر اسرائیل فشار وارد شود.
عون همچنین گفت شمار کشتهها و زخمیها همچنان در حال افزایش است و وضعیت انسانی نگرانکننده است.
او در ادامه خواستار کمک برای روشن شدن سرنوشت اسیران لبنانی در زندانهای اسرائیل شد و تاکید کرد که اسرائیل مانع از ارتباط صلیب سرخ بینالمللی با این افراد میشود.
همزمان، ریاستجمهوری لبنان اعلام کرد هماهنگکننده سازمان ملل، رییسجمهوری این کشور را در جریان تماسهایی که با اسرائیل برای تثبیت آتشبس انجام داده، قرار داده است.
ایال زمیر، رییس ستاد کل ارتش اسرائیل، اعلام کرد ارتش این کشور به تمامی اهداف تعیینشده از سوی سطح سیاسی در عملیاتهای مرتبط با ایران و لبنان دست یافته و حتی فراتر از آن عمل کرده است. زمیر افزود ارتش اسرائیل به جنگ ادامه میدهد و برای تثبیت دستاوردهای عملیاتی اقدام میکند.
او گفت: «هر آنچه سطح سیاسی درباره عملیات کنونی در ایران و لبنان برای ما تعریف کرده بود، محقق کردیم و حتی فراتر رفتیم. به این ترتیب شرایط عملیاتی لازم برای روندهایی که اکنون سطح سیاسی هدایت میکند را ایجاد کردیم. هر تهدیدی، در هر مکان، علیه شهرکهای ما یا نیروهای ما، از جمله فراتر از خط زرد و در شمال لیتانی، برطرف خواهد شد. وظیفه شما اقدام با آزادی عمل و حذف هر تهدیدی است.»
رییس ستاد کل ارتش اسرائیل همچنین با اشاره به نقش جمهوری اسلامی در حمایت از حزبالله گفت: «ما ضربه سختی به ایران وارد کردیم. بیشتر اجزای صنعت دفاعی ایران، از جمله کارخانههایی که برای حزبالله سلاح تولید میکنند را نابود کردیم.»
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در مصاحبه با آکسیوس اعلام کرد محاصره دریایی ایران از بمباران موثرتر است.
فاتح بیرول، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی، بار دیگر تاکید کرد جهان بهدلیل اختلال ناشی از جنگ ایران با بزرگترین بحران انرژی تاریخ روبهرو است.
بیرول پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت در کنفرانسی در پاریس گفت بازارهای نفت و گاز با چالشهای جدی روبهرو هستند و افزایش قیمت نفت به بیش از ۱۲۰ دلار، فشار زیادی بر بسیاری از کشورها وارد آورده است.
او هشدار داد: «جهان ما با یک چالش بزرگ اقتصادی و انرژی مواجه است.»
وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد کانالهای گفتوگو با مقامهای جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده همچنان باز است.
سخنگوی این وزارتخانه با توصیف تعاملات دیپلماتیک اسلامآباد بهعنوان «سازنده» گفت تماسهای مستمر با تهران و واشینگتن در دو هفته گذشته ادامه داشته و پاکستان در حمایت از کاهش تنش و تلاشها برای آتشبس میان دو طرف نقشآفرینی میکند.
او افزود اسلامآباد با چندین کشور نیز در تماس است تا به کاهش تنشها در خاورمیانه کمک کند و بر تعهد پاکستان به ثبات منطقهای و صلح بینالمللی تاکید کرد.
به گفته این مقام، این رویکرد تحت هدایت محمد شهباز شریف، نخستوزیر و با مشارکت مقامهای ارشد دولت و ارتش، از جمله اسحاق دار و عاصم منیر، دنبال میشود.