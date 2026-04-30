ترامپ: جمهوری اسلامی به آمریکا گفته در وضعیت فروپاشی قرار دارد
دونالد ترامپ در تروث سوشال، پستی را که دو روز پیش (سهشنبه) منتشر کرده بود، دوباره بازنشر کرد و در آن نوشت که جمهوری اسلامی به آمریکا اطلاع داده در وضعیت فروپاشی قرار دارد.
ترامپ در پست خود نوشته بود: «جمهوری اسلامی بهتازگی به ما اطلاع داده که در وضعیت فروپاشی قرار دارد. آنها از ما میخواهند که هرچه سریعتر تنگه هرمز را باز کنیم. در حالی که تلاش میکنند وضعیت رهبری خود را مشخص کنند.»
قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد حکم اعدام ساسان آزادوار، از معترضان بازداشتشده در جریان انقلاب ملی در دیماه، اجرا شده است.
قوه قضاییه اتهامهای ساسان آزادوار را «همکاری موثر با دشمن، تخریب خودروی نیروی انتظامی، تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد برهم زدن امنیت کشور و تشویق دیگران به اغتشاشات و آشوب در کشور» عنوان کرده است.
ساسان آزادوار، کاراتهکای ۲۱ ساله اهل اصفهان، در دیماه بازداشت شد و در زندان دستگرد اصفهان نگهداری میشد و سابقه قهرمانی در مسابقات استانی اصفهان را در کارنامه داشت.
یک متخصص نیروی هوایی بریتانیا برای نخستینبار جزئیاتی از حضور نیروهای این کشور در خاورمیانه را تشریح کرد.
در ویدئویی که وزارت دفاع بریتانیا منتشر کرده، او گفت: «در چهار هفته اخیر، حجم و تداوم پهپادهای یکطرفه و موشکهای بالستیک تاکتیکی بهطور چشمگیری افزایش یافته است.»
او افزود: «ما از سیستمهای راداری خودمان و همچنین رادارهای ائتلاف استفاده میکنیم تا شناسایی و رهگیری کنیم، ببینیم سرعتش چقدر است و از کجا میآید. سپس وقتی شناسایی قطعی انجام شد، از طریق ارتباطات با «نگهبانی سریع» در تماس هستیم و اطلاعاتی را که نیاز دارند به آنها میدهیم.
بعد از اینکه آنها هم از طریق سیستمهای دوربینشان دید بصری پیدا کردند، میتوانند قفل کنند و آماده درگیری شوند
نتبلاکس اعلام کرد خاموشی اینترنت در ایران، افزون بر پیامدهای حقوق بشری و اقتصادی، بهطور جدی روند آموزش در مدارس و دانشگاهها را مختل کرده است.
این نهاد ناظر بر آزادی اینترنت در جهان پنجشنبه دهم اردیبهشت اعلام کرد که قطعی سراسری اینتنت در ایران به شصتودومین روز پیاپی رسیده است و پس از ۱۴۶۴ ساعت، عموم مردم از ارتباط با جهان خارج محروم ماندهاند.
این اولین بار نیست که نسبت به پیامدهای آموزشی قطعی اینترنت در ایران هشدار داده میشود.
قطع دسترسی به جهان، علاوه بر آموزش، سلامت روان جوانان را نشانه گرفته است. این تبعیض اجتماعی زمانی به اوج خود میرسد که مسئولان حکومتی با «سیمکارتهای خونین» در پلتفرمهای فیلترشده حضور دارند، در حالی که دسترسی ۹۰ میلیون نفر را مسدود کردهاند.
طبق اعلام وبسایت نتبلاکس، خاموشی کنونی اینترنت در ایران، در سطح جهانی «بیسابقه» است.
پیامدهای آموزشی این خاموشی دیجیتال در شرایطی است که پیش از جنگ کنونی نیز وضعیت تحصیلی در ایران افت کرده بود.
شهریور سال گذشته، همزمان با ادامه هشدارها در خصوص موج ترک تحصیل کودکان و نوجوانان در ایران، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد شمار کودکان بازمانده از تحصیل در کشور به ۹۵۰ هزار دانشآموز رسیده است.
فرشاد ابراهیمپور، عضو کمیسیون آموزش مجلس، مهرماه ۱۴۰۳ درباره آمار پنهان کودکان بازمانده از تحصیل گفت در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ حدود دو میلیون دانشآموز ثبتنام نشدهاند و مشکلات اقتصادی باعث شده تا والدین و دانشآموزان به مرحله ثبتنام نرسند.
پیش از آن، غلامعلی افروز، استاد دانشگاه تهران، آبان ۱۴۰۳ اعلام کرد تنها ۷۰ درصد از دانشآموزان ایرانی که وارد دبستان میشوند، از مقطع دبیرستان خارج میشوند.
همچنین پیشتر ایراناینترنشنال گزارش داد که ثبتنام در برخی مدارس به پرداخت مبالغ سنگین و شبهاجباری گره خورده و خانوادهها را به تعلیق ثبتنام فرزاندانشان و ترک تحصیل آنها کشانده است.
پدر یکی از دانشآموزان با ارسال پیامی به ایراناینترنشنال، با بیان اینکه پس از جنگ ۱۲ روزه بیکار شده است، نوشت: «مدارس دولتی تا پول نگیرند ثبتنام نمیکنند. پول شهریه را ندارم، برای همین هنوز بچهام را ثبتنام نکردهاند. این زندگی نیست.»