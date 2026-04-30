ترامپ پنج‌شنبه ۱۰ اردیبهشت در شبکه تروث‌سوشیال افزود که فریدریش مرتس صدراعظم آلمان باید کشور به گفته ترامپ «ازهم‌گسیخته خود» را، به‌ویژه در حوزه مهاجرت و انرژی، اصلاح کند و «کمتر در کار کسانی دخالت کند که در حال از میان بردن تهدید هسته‌ای ایران هستند و بدین ترتیب جهان، از جمله آلمان، را به مکانی امن‌تر تبدیل می‌کنند.»

کمی قبل از آن، صدراعظم آلمان پنج‌شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران در یک پایگاه نظامی بر اهمیت مشارکت‌های دو سوی اقیانوس اطلس، میان اروپا و ایالات متحده تاکید کرد و گفت که قطب‌نمای آلمان همچنان بر یک اتحاد نظامی قوی، ناتو، و یک شراکت قابل اتکا متمرکز است.

او گفت: «همان‌طور که می‌دانید، این شراکت ترانس‌آتلانتیک به‌طور ویژه‌ای برای ما عزیز است و برای شخص من نیز همین‌طور.»

ترامپ در روزهای اخیر بر سر جنگ علیه جمهوری اسلامی با مرتس دچار تنش و اختلاف شده است. او سه‌شنبه گفت مرتس در این زمینه «نمی‌داند درباره چه چیزی صحبت می‌کند».

پیش از آن صدراعظم آلمان در زمینه جنگ علیه جمهوری اسلامی، از آمریکا انتقاد کرده بود.

رییس‌جمهوری آمریکا همچنین اعلام کرده که دولتش در حال بررسی کاهش تعداد نیروهای آمریکایی در آلمان است.

ترامپ روز چهارشنبه در شبکه اجتماعی تروث‌سوشیال نوشت: «ایالات متحده در حال بررسی و بازبینی احتمال کاهش نیروهای نظامی در آلمان است و تصمیمی در این خصوص طی مدت کوتاهی اتخاذ خواهد شد.»

مرتس در اظهارات پنج‌شنبه خود به این گفته جدید ترامپ اشاره‌ای نکرد و پس از سخنانش نیز به پرسش‌ها پاسخ نداد، اما بار دیگر آمادگی برلین را برای مشارکت در یک ماموریت نظامی به منظور بازگشایی تنگه هرمز در صورت فراهم شدن شرایط تایید کرد.

هشدار مرتس به جمهوری اسلامی

صدراعظم آلمان همچنین از جمهوری اسلامی خواست که به میز مذاکره بازگردد و از وقت‌کشی دست بردارد. او گفت که برلین درباره همه مسائل مربوط به جمهوری اسلامی با همه شرکای خود، به‌ویژه آمریکا، در «تماس مبتنی بر اعتماد» است.

مرتس گفت: «ایران باید دست از بازی با زمان بردارد.»

صدراعظم آلمان، گفت کشورش به اندازه کافی ذخایر نفت و گاز دارد، اما کمبودهای جهانی باعث شده دولت او از نظر دیپلماتیک هر اقدامی را برای باز نگه داشتن تنگه هرمز انجام دهد.

او افزود که بخش نسبتا کمی از تامین انرژی اروپا از تنگه هرمز عبور می‌کند و بخش عمده آن از منابع دیگر تامین می‌شود.

بر اساس داده‌های مرکز داده نیروی انسانی وزارت دفاع آمریکا، ایالات متحده تا دسامبر ۲۰۲۵ کمی بیش از ۶۸ هزار نیروی نظامی فعال دائمی در پایگاه‌های خارج از کشور خود در اروپا داشته که بیش از نیمی از آنها، حدود ۳۶,۴۰۰ نفر ، در آلمان مستقر هستند.

این تعداد در مقایسه با ۲۵۰ هزار نیروی آمریکایی مستقر در آلمان در سال ۱۹۸۵، پیش از سقوط دیوار برلین و پایان جنگ سرد، بسیار کمتر است.