ارتش اسرائیل از کشته شدن ۵ عضو حزبالله خبر داد
ارتش اسرائیل اعلام کرد پنج عضو حزبالله را که در نزدیکی نیروهای این کشور در جنوب لبنان شناسایی شده بودند، هدف قرار داده است.
به گفته ارتش، این افراد در حملات هوایی کشته شدند.
برد کوپر، فرمانده سنتکام، اعلام کرد محاصره دریایی بنادر ایران مانع فروش حدود ۶۹ میلیون بشکه نفت شده است.
عطا حسینیان، روزنامهنگار اقتصادی و حوزه انرژی، در مصاحبه با ایراناینترنشنال گفت محاصره دریایی در ماههای آینده اثر خود را بر اقتصاد ایران نشان خواهد داد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، با اشاره به ادامه محاصره دریایی گفت جمهوری اسلامی باید بهصورت علنی و رسمی اعلام کند که تسلیم شده است.
عطا محامد، کارشناس روابط بینالملل، در مصاحبه با ایراناینترنشنال به ارزیابی مواضع کاخ سفید در برابر تهران پرداخت و گفت واشینگتن میکوشد از راههای مختلف، جمهوری اسلامی را به تغییر رفتار وادارد.
ارتش اسرائیل به اهدافی در روستاهای حاروف و تول در منطقه نبطیه در جنوب لبنان حمله کرد.
وزیر کشاورزی لبنان نیز در مصاحبه با شبکه الحدث گفت ۸۰ درصد کشاورزان در جنوب لبنان آواره شدهاند.
او اضافه کرد خسارتهای جنگ قبلی به بخش کشاورزی بیش از ۸۰۰ میلیون دلار بوده است.
منوچهر متکی، نماینده مجلس و وزیر پیشین امور خارجه جمهوری اسلامی، گفت دشمنان در جنگ ۱۲ روزه، قصد کشتن علی خامنهای را داشتند، اما «نگران بودند که عکسالعمل در ایران و سایر نقاط چه خواهد بود».
او افزود: «اما در جنگ ۴۰ روزه، بهطور قطع این تصمیم را گرفتند و تهدیدهای خود را نیز عملی کردند و بهراحتی توانستند این کار را انجام دهند.»
به گفته متکی، دیکتاتور پیشین ایران تمهیدات امنیتی را نپذیرفته بود و در زمان حمله «بهسادگی در دفتر خود حضور داشت».
ارتش اسرائیل اعلام کرد احتمال دارد نیروهای این کشور در منطقه حائل در خاک لبنان باقی بمانند.
در همین حال، ایال زمیر، رییس ستاد ارتش اسرائیل، گفت حزبالله توان خود را از جمهوری اسلامی میگیرد و اسرائیل ضربات سنگینی به حکومت ایران وارد کرده است.
او افزود ارتش اسرائیل تمامی اهدافی را که مقامهای سیاسی این کشور درباره عملیات در ایران و لبنان تعیین کرده بودند، محقق کرده و حتی از آن فراتر رفته است.