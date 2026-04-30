او گفت: «هر آنچه سطح سیاسی درباره عملیات کنونی در ایران و لبنان برای ما تعریف کرده بود، محقق کردیم و حتی فراتر رفتیم. به این ترتیب شرایط عملیاتی لازم برای روندهایی که اکنون سطح سیاسی هدایت می‌کند را ایجاد کردیم. هر تهدیدی، در هر مکان، علیه شهرک‌های ما یا نیروهای ما، از جمله فراتر از خط زرد و در شمال لیتانی، برطرف خواهد شد. وظیفه شما اقدام با آزادی عمل و حذف هر تهدیدی است.»

رییس ستاد کل ارتش اسرائیل همچنین با اشاره به نقش جمهوری اسلامی در حمایت از حزب‌الله گفت: «ما ضربه سختی به ایران وارد کردیم. بیشتر اجزای صنعت دفاعی ایران، از جمله کارخانه‌هایی که برای حزب‌الله سلاح تولید می‌کنند را نابود کردیم.»