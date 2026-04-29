هم‌زمان با تشدید مشکلات معیشتی در ایران، کارگران و بازنشستگان بخش‌های مختلف صنعتی در شهرهای اصفهان، درود و اندیمشک دست به تجمع‌های اعتراضی زدند.

خبرگزاری ایلنا، وابسته به وزارت کار جمهوری اسلامی، گزارش داد کارگران ابنیه فنی تراورس و بازنشستگان دورود و اندیمشک، چهارشنبه ۹ اردیبهشت تجمع اعتراضی برگزار کردند.

بر اساس این گزارش، مطالبات کارگران بر تاخیر در پرداخت حقوق و مطالبات مزدی متمرکز بود. یکی از کارگران معترض به این رسانه گفت: «شرایط زندگی برای ما کارگران که در شرایط سخت در حال فعالیت هستیم، بسیار دشوار است. امیدواریم مسئولان راه‌آهن کاری برایمان انجام دهند.»

این رسانه در گزارشی دیگر نوشت که هم‌زمان جمعی از بازنشستگان صنعت فولاد اصفهان مقابل استانداری این شهر و گروهی دیگر از آنها مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی فولاد در تهران تجمع کردند و خواستار برقراری بیمه درمان تکمیلی شدند.

بر اساس این گزارش، معترضان می‌گویند قرارداد بیمه تکمیلی آنها به پایان رسیده و چند روز است که بدون پوشش درمانی مانده‌اند. بازنشستگان معترض با اشاره به افزایش هزینه‌های درمان و دارو، خواستار برقراری فوری بیمه تکمیلی و رسیدگی به مطالبات خود شده‌اند.