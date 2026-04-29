آریا حیدری دهکردی، ۲۱ ساله و دانشجوی ترم ششم رشته پزشکی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجفآباد، جمعه ۱۹ دی در اعتراضات شهر اصفهان با شلیک گلوله کشته شد. ماموران پیکر او را ربودند و شش روز بعد در ۲۵ دی ماه به خانوادهاش تحویل دادند. گرچه خانواده اجازه برگزاری مراسم خاکسپاری برای او نداشتند، اما چهلم این جاویدنام با حضور گسترده مردم همراه شد.
همزمان با تشدید مشکلات معیشتی در ایران، کارگران و بازنشستگان بخشهای مختلف صنعتی در شهرهای اصفهان، درود و اندیمشک دست به تجمعهای اعتراضی زدند.
خبرگزاری ایلنا، وابسته به وزارت کار جمهوری اسلامی، گزارش داد کارگران ابنیه فنی تراورس و بازنشستگان دورود و اندیمشک، چهارشنبه ۹ اردیبهشت تجمع اعتراضی برگزار کردند.
بر اساس این گزارش، مطالبات کارگران بر تاخیر در پرداخت حقوق و مطالبات مزدی متمرکز بود. یکی از کارگران معترض به این رسانه گفت: «شرایط زندگی برای ما کارگران که در شرایط سخت در حال فعالیت هستیم، بسیار دشوار است. امیدواریم مسئولان راهآهن کاری برایمان انجام دهند.»
این رسانه در گزارشی دیگر نوشت که همزمان جمعی از بازنشستگان صنعت فولاد اصفهان مقابل استانداری این شهر و گروهی دیگر از آنها مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی فولاد در تهران تجمع کردند و خواستار برقراری بیمه درمان تکمیلی شدند.
بر اساس این گزارش، معترضان میگویند قرارداد بیمه تکمیلی آنها به پایان رسیده و چند روز است که بدون پوشش درمانی ماندهاند. بازنشستگان معترض با اشاره به افزایش هزینههای درمان و دارو، خواستار برقراری فوری بیمه تکمیلی و رسیدگی به مطالبات خود شدهاند.
روزنامه واشینگتنپست به نقل از چند مقام آمریکایی نوشت که ناو هواپیمابر «یواساس جرالد آر. فورد» طی روزهای آینده خاورمیانه را ترک و بهسوی آمریکا حرکت میکند.
به نوشته این رسانه، بازگشت این ناو در شرایطی که مذاکرات صلح میان آمریکا و حکومت ایران متوقف مانده، بخش قابل توجهی از قوای نظامی آمریکا در منطقه را کاهش میدهد.
پیش از شروع جنگ ایران، اعزام این ناو عظیم بهسوی خاورمیانه در حالی که یک ماموریت حدودا هشتماهه را پشت سر گذاشته بود و نیاز به تعمیر داشت، انتقادهایی را برانگیخت.
فورد یکی از سه ناو هواپیمابر حاضر در منطقه است. دو ناو دیگر «یواساس جورج دبلیو. بوش» و «یواساس آبراهام لینکلن» در هفتههای منتهی به آغاز جنگ ایران در نهم اسفند در منطقه مستقر شدند و اکنون در عملیات محاصره بندرهای جنوب ایران مشارکت دارند.
ناو فورد اکنون در دریای سرخ است و دو ناو لینکلن و بوش در دریای عرب مستقر هستند.
یک مقام آمریکایی به واشینگتنپست گفت انتظار میرود این ناو احتمالا حدود اواسط ماه مه (حدود دو هفته دیگر) به پایگاه خود در ایالت ویرجینیا، در ساحل شرقی آمریکا، بازگردد.
ناو فورد روز چهارشنبه ۹ اردیبهشت سیصدونودمین روز از ماموریت دریایی خود را سپری کرد. این مدت ماموریت طولانیترین دوره حضور یک ناو هواپیمابر مدرن آمریکا در دریا به شمار میرود.
این ناو در نخستین روزهای جنگ ایران هدف حملهای از سوی جمهوری اسلامی قرار گرفت و برای انجام تعمیرات از منطقه خارج شد.
این حمله به آتشسوزی در رختشویخانه ناو فورد و زخمیشدن تعدادی از ملوانان انجامید. افزون بر این، ناول فورد در ماههای گذشته بارها با مشکلاتی در سرویسهای بهداشتی خود روبهرو شده است. به نقل از واشینگتنپست انتظار میرود پس از بازگشت این کشتی به بندر، تعمیرات و نگهداری گستردهای روی آن انجام شود.
ماموریتهای معمول ناوهای هواپیمابر معمولا شش یا هفت ماه طول میکشد تا این کشتیها طبق برنامههای تعمیر و نگهداری خود باقی بمانند.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، ۲۱ تن از معترضان بازداشتشده در اعتراضات دیماه که به اعدام محکوم شدهاند، در زندان قزلحصار در شرایطی ایزوله نگهداری میشوند و از حقوق اولیه، از جمله تماس با خانواده، دسترسی به وکیل انتخابی، هواخوری و ارتباط با سایر زندانیان محروماند.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال از منابع آگاه حاکی است که این ۲۱ زندانی سیاسی در زندان قزلحصار، واحد سه، اندرزگاه ۳۵، در بندی موسوم به «تربیت ۹ رجائی (سوئیت)» نگهداری میشوند.
بهگفته منابع مطلع، این بند فضایی بسته است که در آن هیچگونه ارتباطی با سایر زندانیان وجود ندارد و تردد بهشدت محدود شده است.
منابع آگاه در گفتوگو با ایراناینترنشنال تاکید کردند این زندانیان بهطور کامل از تماس تلفنی و ملاقات با خانواده محروماند و امکان دسترسی به وکیل انتخابی نیز ندارند.
همچنین، در حالیکه پروندههای آنها در اختیار وکلای تسخیری قرار گرفته، وکلای مستقل در مواردی از سوی دادگاه با برخورد تند کنار گذاشته شدهاند و عملا هیچ وکیل تعیینی موفق به مطالعه این پروندهها نشده است.
در این بند، حتی دسترسی به حداقل امکانات روزمره نیز محدود شده است. زندانیان اجازه خرید مستقیم از فروشگاه زندان را ندارند و یک سرباز، کارتهای خرید آنها را جمعآوری کرده و تنها برخی اقلام ضروری را بهصورت محدود از سایر بندها تهیه میکند.
منابع آگاه به ایراناینترنشنال گفتند این سازوکار با هدف قطع هرگونه ارتباط، حتی با مسئولان فروشگاه، اعمال شده است.
این زندانیان همچنین از حق هواخوری، استفاده از کارگاه، کتابخانه و هرگونه فعالیت جمعی محروماند.
آنها در فضایی بسته در کنار یکدیگر نگهداری میشوند و جز همبندیهای خود و ماموران زندان، با هیچ فرد دیگری تماس یا مواجههای ندارند؛ وضعیتی که به گفته منابع آگاه، آنها را در شرایطی شبیه «سلول مرگ» قرار داده است.
بر اساس این اطلاعات، تمامی این افراد از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ هستند و عمدتا به خانوادههایی محروم و فرودست از نظر اقتصادی تعلق دارند؛ موضوعی که به گفته منابع گفتوگوکننده با ایراناینترنشنال، بر میزان آسیبپذیری آنها در روند دادرسی افزوده است.
جمهوری اسلامی در هفتههای گذشته و همزمان با تنشهای نظامی، بازداشت و محاکمه شهروندان معترض و زندانیان سیاسی را نیز تشدید کرده است؛ روندی که به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در پروندههای سیاسی انجامیده است.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل چهارشنبه ۹ اردیبهشت اعلام کرد از آغاز جنگ، دستکم ۲۱ نفر در ایران اعدام و بیش از چهار هزار نفر بازداشت شدهاند.
بر اساس این گزارش، دستکم ۹ نفر در ارتباط با اعتراضات دیماه، ۱۰ نفر به اتهام عضویت در گروههای مخالف جمهوری اسلامی و دو نفر نیز به اتهام جاسوسی اعدام شدهاند.
محمد عباسی، احسان حسینیپور، متین محمدی، عرفان امیری، محمدرضا مجیدیاصل، بهروز زمانینژاد و کوروش زمانینژاد از جمله دیگر معترضان محکوم به اعدام هستند که در خطر جدی اجرای حکم قرار دارند.
در همین حال، دو تن از زنان معترض محکوم به اعدام، مریم (مهتاب) هداوند و بیتا علیهمتی، در بند زنان زندان اوین نگهداری میشوند و آنها نیز با محدودیتهایی مشابه معترضان محبوس در زندان قزلحصار در دسترسی به حقوق اولیه خود مواجهاند.
در خصوص بند زنان زندان اوین نیز منابع مطلع در گفتوگو با ایراناینترنشنال از فشار بر برخی زندانیان سیاسی، بهویژه زندانیان تازهوارد، خبر دادهاند.
به گفته این منابع، مسئولان این بند به شماری از زندانیان، از جمله زنانی که با کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» همراهی کردهاند، گفتهاند در صورت حضور در هواخوری میتوانند سرود بخوانند، اما درباره اعدامها و علیه جمهوری اسلامی شعار ندهند.
همزمان، فشار بر وکلای پروندههای مربوط به معترضان محکوم به اعدام نیز افزایش یافته است.
در پی اطلاعرسانی درباره وضعیت پرونده احسان حسینیپور، معترض ۱۹ ساله در خطر اعدام، برای امیر رئیسیان و میلاد پناهیپور، دو وکیل دادگستری، در دادسرای امنیت تهران پرونده قضایی تشکیل شد و آنها پس از احضار و تفهیم اتهام، بهطور موقت با تودیع قرار کفالت آزاد شدند.
ضیا نبوی، فعال دانشجویی و زندانی سیاسی پیشین نیز ۹ اردیبهشت در شبکه ایکس نوشت که دوستی به نقل از یک وکیل حقوقبشری و در توصیف وخامت و ابهام وضعیت پروندهها گفته است: «صبح اول خبرها را چک میکنیم؛ اگر موکلمان اعدام نشده بود، بعد دوباره پیگیر پروندهاش میشویم.»
این اظهارات بازتابی از فضای بیثبات و پرابهام حاکم بر روند رسیدگی به پرونده این معترضان است.
این وضعیت در حالی ادامه دارد که خانوادهها و وکلای معترضان محکوم به اعدام، بهدلیل قطع تماس، محدودیت ملاقات و محرومیت از دسترسی موثر به پروندهها، با ابهام جدی درباره سرنوشت آنان و نگرانی از اجرای ناگهانی احکام اعدامشان روبهرو هستند.