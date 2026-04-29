اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرد کارزار موسوم به «خشم اقتصادی» واشینگتن ده‌ها میلیارد دلار از درآمدهایی را که جمهوری اسلامی برای تامین مالی آنچه «تروریسم» خواند استفاده می‌کند، مختل کرده است. او افزود در نتیجه سیاست فشار حداکثری دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، نرخ تورم در ایران افزایش یافته و ارزش پول ملی این کشور به سرعت کاهش یافته است.

بسنت با اشاره به جزیره خارک به عنوان پایانه اصلی صادرات نفت ایران گفت این پایانه به‌زودی به سقف ظرفیت ذخیره‌سازی نزدیک می‌شود و این موضوع می‌تواند جمهوری اسلامی را ناچار به کاهش تولید نفت کند؛ امری که به گفته او روزانه حدود ۱۷۰ میلیون دلار از درآمد ایران خواهد کاست.

وزیر خزانه‌داری آمریکا تاکید کرد واشینگتن به اعمال فشار حداکثری ادامه خواهد داد و هر فرد، کشتی یا نهادی که انتقال‌های غیرقانونی به تهران را تسهیل کند، در معرض تحریم قرار خواهد گرفت.