انفجارهای کنترلشده در دزفول از ساعت ۱۱ تا ۱۳ چهارشنبه
فرمانداری دزفول اعلام کرد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از ساعت ۱۱ تا ۱۳ چهارشنبه ۹ اردیبهشت، اقدام به «انفجار هدایتشده برخی مواد منفجره» در شماری از نقاط این شهر خواهند کرد.
اورسولا فون در لاین، رییس کمیسیون اروپا، اعلام کرد اتحادیه اروپا باید وابستگی خود به واردات سوختهای فسیلی را کاهش دهد و بر تامین انرژی پاک تمرکز کند.
او با اشاره به تحولات خاورمیانه گفت اتحادیه اروپا خواهان تداوم آتشبس در ایران و لبنان است و تاکید کرد که «نیاز فوری به بازگرداندن صلح و ثبات از طریق راهکارهای دیپلماتیک وجود دارد».
فون در لاین هشدار داد: «پیامدهای این درگیری ممکن است ماهها یا حتی سالها ادامه پیدا کند.»
میثم ظهوریان، عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس، اعلام کرد مجتبی خامنهای پس از دریافت گزارش دور نخست مذاکرات تهران و واشینگتن در اسلامآباد، گفته آمریکا «از موضع تکبر و بالا» برخورد کرده است.
ظهوریان افزود خامنهای به همین دلیل اجازه برگزاری دور دوم مذاکرات را نداده است.
مخاطبان ایراناینترنشنال از اخراج گسترده کارکنان، گرانی کالاهای اساسی، بیکاری، فقر غذایی و ناتوانی در پرداخت اجاره خبر دادند. در ادامه، گزیدهای از این پیامها را مرور میکنیم.
- «در واحدهای مختلف تولیدی، صنعتی و حتی خدماتی در رشت دستکم ۲ هزار نفر اخراج شدهاند.»
- «در شبکه خبر صداوسیمای جمهوری اسلامی امروز زیرنویس کرد ما در جنگ هستیم، کالای اساسی گران هست و ملت ایران باید به این موضوع عادت کنند.»
- «پتروشیمی مرودشت کار میکردم. تعدیل نیرو کردن و الان دو ماهه بیکار هستم. مادر پیری دارم که شرمندهاش شدم. مصرف خوراکمون رو روزی یک وعده کردیم. اون هم بهزور میتونیم از پسش بربیایم. اجارهخونه هم ندادم. وضعیت خرابه.»
اسکاینیوز گزارش داد یک کانال تلگرامی منتسب به نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی از طریق شبکههای اجتماعی در بریتانیا در حال جذب «نوجوانان و افراد دارای سوابق کیفری» برای انجام فعالیتهای مجرمانه و تروریستی است.
حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بینالملل، در این خصوص توضیح میدهد.
مخاطبان ایراناینترنشنال با ارسال پیامهایی، از افزایش شدید قیمت دارو و کمبود آن در ایران خبر دادند و نسبت به ادامه این وضعیت ابراز نگرانی کردند.
در ادامه، گزیدهای از پیامهای شهروندان آمده است.
- «من پزشک هستم. هزینه داروها به حدی بالا رفته که بیمارها توانایی خرید داروها را ندارن. هر بسته داروی تشنج که قبل از عید ۵۰۰ هزار تومن بود، الان یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومن شده که برای هر ماه، دو یا سه تا باید مصرف کنن.»
- «قبل از جنگ واکسن گارداسیل رو سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومن خریدم. امروز رفتم خریدم هشت میلیون و ۵۰۰ هزار تومن. نفسم برید.»
- «اسپری سالبوتامول که قبل جنگ تقریبا ۴۰ هزار تومن قیمتش بود، الان به ۵۰۰ هزار تومن رسیده.»
- «علاوه بر وضعیت مالی وحشتناک و بیکاری و فشارهای روانی، دیگه داروهای حیاتی هم در ایران پیدا نمیشن. داروی اگزمستان که برای بیماران سرطان پستان تجویز میشه، هیچجا پیدا نمیشه. ایرانیش که نایاب هست و خارجیش هم که با قیمتهای فضایی میشد پیدا کنی، دیگه نیست. وضعیت کسانی که سالها با رنج بیماری جنگیدن و حالا ممکنه با نبود دارو دوباره وضعیتشون حاد بشه، چی میشه؟»
- «قیمت داروها سر به فلک کشیده. کسانی مثل من که به داروهای خاصی نیاز دارن، الان باید حدود ماهی هفت میلیون هزینه کنن. این در حالی است که حقوق وزارت کار ۱۵ میلیون هست. تازه اکثر مردم بیکار شدن و درآمد درستی ندارن.»