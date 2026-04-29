ارتش اسرائیل از رهگیری یک پهپاد حزبالله در جنوب لبنان خبر داد
ارتش اسرائیل اعلام کرد یک پهپاد حزبالله را در جنوب لبنان رهگیری کرده است.
به گفته ارتش، این پهپاد بر فراز منطقهای که نیروهای اسرائیلی در آن مستقر هستند، رهگیری شد.
مخاطبان ایراناینترنشنال از اخراج گسترده کارکنان، گرانی کالاهای اساسی، بیکاری، فقر غذایی و ناتوانی در پرداخت اجاره خبر دادند. در ادامه، گزیدهای از این پیامها را مرور میکنیم.
- «در واحدهای مختلف تولیدی، صنعتی و حتی خدماتی در رشت دستکم ۲ هزار نفر اخراج شدهاند.»
- «در شبکه خبر صداوسیمای جمهوری اسلامی امروز زیرنویس کرد ما در جنگ هستیم، کالای اساسی گران هست و ملت ایران باید به این موضوع عادت کنند.»
- «پتروشیمی مرودشت کار میکردم. تعدیل نیرو کردن و الان دو ماهه بیکار هستم. مادر پیری دارم که شرمندهاش شدم. مصرف خوراکمون رو روزی یک وعده کردیم. اون هم بهزور میتونیم از پسش بربیایم. اجارهخونه هم ندادم. وضعیت خرابه.»
اسکاینیوز گزارش داد یک کانال تلگرامی منتسب به نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی از طریق شبکههای اجتماعی در بریتانیا در حال جذب «نوجوانان و افراد دارای سوابق کیفری» برای انجام فعالیتهای مجرمانه و تروریستی است.
حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بینالملل، در این خصوص توضیح میدهد.
مخاطبان ایراناینترنشنال با ارسال پیامهایی، از افزایش شدید قیمت دارو و کمبود آن در ایران خبر دادند و نسبت به ادامه این وضعیت ابراز نگرانی کردند.
در ادامه، گزیدهای از پیامهای شهروندان آمده است.
- «من پزشک هستم. هزینه داروها به حدی بالا رفته که بیمارها توانایی خرید داروها را ندارن. هر بسته داروی تشنج که قبل از عید ۵۰۰ هزار تومن بود، الان یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومن شده که برای هر ماه، دو یا سه تا باید مصرف کنن.»
- «قبل از جنگ واکسن گارداسیل رو سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومن خریدم. امروز رفتم خریدم هشت میلیون و ۵۰۰ هزار تومن. نفسم برید.»
- «اسپری سالبوتامول که قبل جنگ تقریبا ۴۰ هزار تومن قیمتش بود، الان به ۵۰۰ هزار تومن رسیده.»
- «علاوه بر وضعیت مالی وحشتناک و بیکاری و فشارهای روانی، دیگه داروهای حیاتی هم در ایران پیدا نمیشن. داروی اگزمستان که برای بیماران سرطان پستان تجویز میشه، هیچجا پیدا نمیشه. ایرانیش که نایاب هست و خارجیش هم که با قیمتهای فضایی میشد پیدا کنی، دیگه نیست. وضعیت کسانی که سالها با رنج بیماری جنگیدن و حالا ممکنه با نبود دارو دوباره وضعیتشون حاد بشه، چی میشه؟»
- «قیمت داروها سر به فلک کشیده. کسانی مثل من که به داروهای خاصی نیاز دارن، الان باید حدود ماهی هفت میلیون هزینه کنن. این در حالی است که حقوق وزارت کار ۱۵ میلیون هست. تازه اکثر مردم بیکار شدن و درآمد درستی ندارن.»
علاالدین بروجردی، نایبرییس کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفت: «صحنه مذاکره صحنه سازش و ذلت نیست، بلکه تابع فرمان مقام معظم رهبری در مذاکره حاضر شدیم و شخص قالیباف این مذاکرات را با تجارب ارزشمند مدیریت میکند.»
او ادامه داد: «بعد از دو هفته آتشبس، آنها بدون کوچکترین تحرکی آتشبس را تمدید کردند، اما ترامپ بداند که ما او را رها نخواهیم کرد.»
بروجردی افزود «مخازن موشکی و پهپادی ما جوابگوی چندین سال جنگ است» و جمهوری اسلامی تا «تنبیه واقعی» آمریکا و اسرائیل به جنگ ادامه میدهد.
پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، چهارشنبه ۹ اردیبهشت برای ارائه شهادت درباره جنگ ایران در کنگره حاضر خواهد شد.
این نخستین حضور هگست در کنگره از زمان آغاز جنگ ایران به شمار میرود. او قرار است به پرسشهای اعضای کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان پاسخ دهد.
این جلسه با محوریت بررسی درخواست دونالد ترامپ برای تخصیص بودجه دفاعی ۱۵۰۰ میلیارد دلاری برگزار خواهد شد.