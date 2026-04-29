۵ کشته در حمله ارتش اسرائیل به جنوب لبنان
رسانههای لبنانی گزارش دادند حمله هوایی اسرائیل به منطقه جیبشیت در جنوب لبنان پنج کشته بر جا گذاشت.
رسانههای لبنانی گزارش دادند حمله هوایی اسرائیل به منطقه جیبشیت در جنوب لبنان پنج کشته بر جا گذاشت.
علی فرهادی، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش، گفت: «مدارس فعلا بهصورت مجازی در بستر "شاد" برگزار میشوند و در صورت حضوری شدن، ۷۲ ساعت قبل به خانوادهها اطلاع داده میشود.»
او افزود: «دانشآموزان نگران نباشند. اگر امکان برگزاری آزمون نهایی باشد، امتحانات حضوری است و در غیر این صورت، تصمیم متناسب اعلام خواهد شد.»
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، گزارش داد دولت مسعود پزشکیان در مصوبهای، امکان خرید نسیه کالاهای اساسی را برای خانوارهایی که یارانه میگیرند، فراهم کرده است.
طبق این مصوبه، فروشگاههای حضوری و آنلاین میتوانند بهصورت داوطلبانه اعتبار خرید در اختیار خانوارها قرار دهند و در صورت عدم بازپرداخت، مبلغ از یارانه نقدی آنها کسر و به حساب شرکتها واریز میشود.
حسین قاضیان، جامعهشناس، در مصاحبه با ایراناینترنشنال این مصوبه را مورد ارزیابی قرار میدهد.
آمریکا در ادامه فشارها بر جمهوری اسلامی، به بانکها هشدار داد در صورت همکاری با پالایشگاههای چینی که خریدار نفت ایران هستند، با تحریمهای ثانویه مواجه خواهند شد.
توماج طاهباز، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد.
صدور مجوز اقامت موقت برای مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال ایران، برای شرکت در کنگره فیفا در ونکوور با واکنش تند برخی قانونگذاران کانادایی روبهرو شد.
اردشیر زارعزاده، حقوقدان و فعال حقوق بشر، در این باره توضیح میدهد.
ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) اعلام کرد پیش از آغاز محاصره دریایی جمهوری اسلامی، روزانه بهطور میانگین پنج کشتی در بندر چابهار پهلو میگرفتند یا در لنگرگاه مستقر بودند.
سنتکام افزود اکنون با اعمال محاصره و قطع تجارت ورودی و خروجی ایران، بیش از ۲۰ شناور همچنان در چابهار باقی ماندهاند.