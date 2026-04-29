شنیده شدن آژیر هشدار حمله پهپادی در شمال اسرائیل
آژیر هشدار در پی احتمال حمله پهپادی از خاک لبنان، در شهرک مرزی آویویم در شمال اسرائیل به صدا درآمد.
یکی از مخاطبان ایراناینترنشنال در پیامی با اشاره به بروز برخی مشکلات پس از برقراری آتشبس موقت گفت نابودی زیرساختها بر معیشت مردم تاثیر منفی میگذارد، اما فشار مالی مستقیم بر نیروهای وابسته به حکومت باعث ریزش آنها میشود.
او افزود مدتی است شماری از نیروهای بسیج مزد خود را دریافت نکردهاند.
یکی از مخاطبان ایراناینترنشنال در پیامی خطاب به دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو گفت جنگ اخیر جمهوری اسلامی را تحت فشار گذاشت، اما توقف آن در میانه راه، فشار اقتصادی بر مردم را افزایش داد.
او تاکید کرد: «ما مردم ایران لایق بهترینها هستیم.»
بر اساس گزارش والاستریت ژورنال، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، به دستیاران خود دستور داده تا برای محاصره دریایی بلندمدت ایران آماده شوند.
ترامپ تاکید کرده اجازه دستیابی حکومت ایران به بمب اتمی را نخواهد داد.
مرتضی کاظمیان، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، رویکرد ترامپ در قبال جمهوری اسلامی را مورد بررسی قرار داد و گفت به نظر میرسد کاخ سفید از بین سه گزینه محاصره، مذاکره و مصالحه، ادامه محاصره دریایی را برگزیده است.
رسانههای اسرائیلی گزارش دادند دادگاه رسیدگی به اتهامات بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر این کشور، متوقف شده و او برای «یک تماس فوری مرتبط با مسائل امنیتی» به پایگاه نظامی کیریا رفته است.
نتانیاهو اعلام کرده مشخص نیست این تماس چه مدت طول خواهد کشید.
بر اساس گزارشها، نخستوزیر اسرائیل قرار است پس از پایان تماس، دوباره به دادگاه بازگردد.
اورسولا فون در لاین، رییس کمیسیون اروپا، اعلام کرد اتحادیه اروپا باید وابستگی خود به واردات سوختهای فسیلی را کاهش دهد و بر تامین انرژی پاک تمرکز کند.
او با اشاره به تحولات خاورمیانه گفت اتحادیه اروپا خواهان تداوم آتشبس در ایران و لبنان است و تاکید کرد که «نیاز فوری به بازگرداندن صلح و ثبات از طریق راهکارهای دیپلماتیک وجود دارد».
فون در لاین هشدار داد: «پیامدهای این درگیری ممکن است ماهها یا حتی سالها ادامه پیدا کند.»