معاون حزب محافظهکار: موضع کانادا درباره جمهوری اسلامی دوگانه است
ملیسا لنتسمن، معاون حزب محافظهکار کانادا، در گفتوگوی اختصاصی با ایراناینترنشنال اعلام کرد موضع علنی این کشور در قبال جمهوری اسلامی با آنچه پشت درهای بسته جریان دارد، متفاوت است.
غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، گفت «کسانی که با دشمن همراهی کردند»، باید تاوان همراهی با «متجاوز» را بدهند و اموالشان مصادره شود.
او خطاب به مسئولان قوه قضاییه افزود: «تا جایی که قانون اجازه داده و تکلیف کرده است، اموال همکاران داخلی و خارجی دشمن را توقیف کنید.»
اژهای ادامه داد: «اگر ایرانیان خارج از کشور میبینند کشورشان مورد تجاوز قرار گرفته و حالا قصد بازگشت به میهن را دارند، باید از آنها استقبال کنیم. البته این به فراخور کارشان است، قطعا برای همه آنها فرش قرمز پهن نمیکنیم.»
کوستاس منگاکیس، عضو محافظهکار پارلمان کانادا، در مصاحبه با ایراناینترنشنال گفت: «۴۷ سال دیپلماسی با تهران به نتیجه نرسیده است.»
او با اشاره به سیاستهای خصمانه جمهوری اسلامی اضافه کرد این حکومت باید در قبال مردم ایران پاسخگو شود و گفتوگو با آن ضرورتی ندارد.
سفارت آمریکا در بغداد درباره فعالیت انصارالله الاوفیا، از گروههای نیابتی جمهوری اسلامی، هشدار داد و اعلام کرد حمله به منافع ایالات متحده را تحمل نخواهد کرد.
سفارت آمریکا این گروه را عامل حمله ۱۹ فروردین به دیپلماتهای آمریکایی در نزدیکی فرودگاه بغداد دانست و خواستار برچیدن «گروههای تروریستی» همسو با تهران شد.
این سفارتخانه افزود این اقدامات حاکمیت عراق و امنیت شهروندان عراقی و آمریکایی را تهدید میکند.
موسسه تحقیقاتی کپلر گزارش داد در بحبوحه محاصره دریایی جمهوری اسلامی، مخازن ذخیره نفت ایران رو به اتمام است و انتظار میرود نرخ تولید نفت ایران در اواسط ماه مه (اواخر اردیبهشت) کاهش یابد.
بر اساس این گزارش، ایران تنها برای ۱۲ تا ۲۲ روز دیگر ظرفیت بلااستفاده ذخیرهسازی دارد.
کپلر افزود احتمال میرود جمهوری اسلامی تا اواسط ماه مه ناچار شود روزانه ۱.۵ میلیون بشکه دیگر از تولید نفت خود بکاهد.
شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی پس از دریافت گزارش نهادهای اطلاعاتی درباره احتمال ازسرگیری اعتراضها در روزهای آینده، جلسهای به ریاست محمدباقر ذوالقدر برگزار کرد. منابع آگاه به ایراناینترنشنال گفتند محور این نشست، نگرانی نهادهای امنیتی از شروع مجدد اعتراضهای مردمی بود.
روزنامه نیویورکتایمز و خبرگزاری رویترز گزارش دادند دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، از پیشنهاد اخیر جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز و پایان جنگ راضی نیست. در پیشنهاد تازه تهران موضوع برنامه هستهای کنار گذاشته شده است.
نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله، گفتوگوهای مستقیم دولت لبنان با اسرائیل را «گناهی بزرگ» خواند و گفت این مذاکرات لبنان را «بیثبات» خواهد کرد.
در سوی دیگر، جوزف عون، رییسجمهوری لبنان، در واکنش به انتقاد اعضای حزبالله که مذاکره با اسرائیل را «خیانت» خوانده بودند، گفت: «خیانت را کسانی مرتکب میشوند که کشور خود را برای تامین منافع خارجی به جنگ میبرند.».
