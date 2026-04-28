شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی پس از دریافت گزارش‌ نهادهای اطلاعاتی درباره احتمال ازسرگیری اعتراض‌ها در روزهای آینده، جلسه‌ای به ریاست محمدباقر ذوالقدر برگزار کرد. منابع آگاه به ایران‌اینترنشنال گفتند محور این نشست، نگرانی نهادهای امنیتی از شروع مجدد اعتراض‌های مردمی بود.

روزنامه نیویورک‌تایمز و خبرگزاری رویترز گزارش دادند دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، از پیشنهاد اخیر جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز و پایان جنگ راضی نیست . در پیشنهاد تازه تهران موضوع برنامه هسته‌ای کنار گذاشته شده است.

نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله، گفت‌وگوهای مستقیم دولت لبنان با اسرائیل را «گناهی بزرگ» خواند و گفت این مذاکرات لبنان را «بی‌ثبات» خواهد کرد.

در سوی دیگر، جوزف عون، رییس‌جمهوری لبنان، در واکنش به انتقاد اعضای حزب‌الله که مذاکره با اسرائیل را «خیانت» خوانده بودند، گفت: «خیانت را کسانی مرتکب می‌شوند که کشور خود را برای تامین منافع خارجی به جنگ می‌برند.».

سایر تحولات مناقشه ایران در ۲۴ ساعت گذشته را این‌جا بخوانید.