مخاطبان ایران‌اینترنشنال با ارسال پیام‌هایی، از بیکاری گسترده، کمبود دارو و دشواری‌های معیشتی در نقاط مختلف کشور خبر دادند.

در ادامه، گزیده‌ای از پیام‌های شهروندان آمده است.

- «از پرند هستم. اینجا شرایط و بیکاری خیلی اسفناکه، تمام شرکت‌ها تعدیل نیرو کردن. از نظر کمبود دارو مخصوصا برای بیماری‌های خاص مثل سرطان خون شرایط سخته. پسربچه ۱۱ ساله به‌دلیل نبود دارو داره با مرگ دست و پنجه نرم می‌کنه.»

«اکثر شرکت‌های بزرگ کانتینری در اسکله رجایی بندرعباس دست به تعدیل نیرو و اخراج کارکنان باسابقه زده‌اند.»

- «با کلی بدبختی به اینترنت وصل شدم. من تدوین‌گر ویدیو هستم. بعد از یک سال بیکاری به‌خاطر سرطان خون، الان که به‌دنبال کار هستم، کاری پیدا نمی‌شه.»