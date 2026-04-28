یک شهروند: در نهایت ما مردم ایران باید کار جمهوری اسلامی را تمام کنیم
یک شهروند با ارسال پیامی به ایراناینترنشنال گفت: «هر کاری که آمریکا و اسرائیل انجام دادند را بگذارید کنار. ته داستان جمهوری اسلامی را باید ما مردم ایران تمام کنیم.»
یک شهروند با ارسال پیامی به ایراناینترنشنال گفت: «هر کاری که آمریکا و اسرائیل انجام دادند را بگذارید کنار. ته داستان جمهوری اسلامی را باید ما مردم ایران تمام کنیم.»
یکی از مخاطبان ایراناینترنشنال در پیامی نوشت: «من میگرن دارم. دیشب سردرد داشتم. هر داروخانهای رفتم، نه ژلوفن دارن و نه کدئین. داروخانه میگه نصف داروها نیست؛ نه آمی تریپتیلین، نه بروفن، نه خیلی از داروها.»
در پیام دیگری آمده است: «دارو به هیچ وجه گیر نمیآد. بعد از آوارگی بین ۱۰۰ تا داروخانه، اگر داروی مورد نظر رو هم پیدا کنیم، چون بیمه تامین اجتماعی و بیمه سلامت پول داروخانهها رو ندادن، باید آزاد بخریم. فاجعه است.»
یک شهروند با ارسال ویدیویی به ایراناینترنشنال گفت اتوبوسهای بینشهری مقابل غذاخوریها در جاده نگه داشتهاند، اما مسافران قدرت خرید یک فلافل را هم ندارند.
به گفته او، هر ساندویچ فلافل با قیمت ۲۵۰ هزار تومان به فروش میرسد.
یکی از مخاطبان ایراناینترنشنال در پیامی گفت: «در کشور میشود زنجیره ورشکستگی را مشاهده کرد؛ تورم افسارگسیخته است و مردم روحیه خودشان را باختند.»
او افزود: «اما یادتان باشد کسانی که در این حکومت زنده ماندهاند، همان قاتلان هموطنان ما در ۱۸ و ۱۹ دی هستند. ما دیگر چیزی برای از دست دادن نداریم.»
یکی از مخاطبان ایراناینترنشنال با ارسال پیامی گفت: «من در شرکت پتروشیمی ماهشهر کار میکردم که در جریان جنگ تعطیل شد و الان خیلی از ما کارگرها بیکار شدیم.»
او افزود: «همهاش بهخاطر لجبازی و تصمیمگیری نادرست سپاه پاسداران و سران حکومت است که این جنگ رخ داد.»
مخاطبان ایراناینترنشنال با ارسال پیامهایی، از بیکاری گسترده، کمبود دارو و دشواریهای معیشتی در نقاط مختلف کشور خبر دادند.
در ادامه، گزیدهای از پیامهای شهروندان آمده است.
- «از پرند هستم. اینجا شرایط و بیکاری خیلی اسفناکه، تمام شرکتها تعدیل نیرو کردن. از نظر کمبود دارو مخصوصا برای بیماریهای خاص مثل سرطان خون شرایط سخته. پسربچه ۱۱ ساله بهدلیل نبود دارو داره با مرگ دست و پنجه نرم میکنه.»
«اکثر شرکتهای بزرگ کانتینری در اسکله رجایی بندرعباس دست به تعدیل نیرو و اخراج کارکنان باسابقه زدهاند.»
- «با کلی بدبختی به اینترنت وصل شدم. من تدوینگر ویدیو هستم. بعد از یک سال بیکاری بهخاطر سرطان خون، الان که بهدنبال کار هستم، کاری پیدا نمیشه.»