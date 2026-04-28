امارات متحده عربی از تصمیم خود برای خروج از اوپک و اوپک‌پلاس خبر داد و اعلام کرد این تصمیم از اول مه (۱۱ اردیبهشت) اجرایی خواهد شد.

خبرگزاری رویترز نوشت این تصمیم می‌تواند ضربه‌ای چشمگیر به این ائتلاف‌های نفتی و رهبر اصلی آن‌ها، عربستان سعودی، وارد کند؛ به‌ویژه در شرایطی که جنگ ایران شوکی کم‌سابقه در بازار انرژی ایجاد کرده و موجب بی‌ثباتی در اقتصاد جهانی شده است.

رویترز افزود خروج غیرمنتظره امارات که سال‌ها یکی از اعضای اصلی اوپک بوده، می‌تواند باعث «بی‌نظمی و تضعیف» این سازمان شود.

بر اساس این گزارش، خروج امارات از اوپک دستاوردی مهم برای دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، به ‌شمار می‌آید. او بارها اوپک را متهم کرده است که با بالا نگه داشتن قیمت نفت، از سایر کشورهای جهان «سوءاستفاده می‌کند».