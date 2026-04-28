وزیر انرژی ایالات متحده: تنگه هرمز میتواند بدون پاکسازی کامل همه مینها باز شود
به گزارش بلومبرگ نیوز، وزیر انرژی ایالات متحده اعلام کرد که تنگه هرمز میتواند بدون پاکسازی کامل همه مینها باز شود.
پلیس بریتانیا سهشنبه اعلام کرد که در حال بررسی یک آتشسوزی مشکوک در دیوار یادبودی در محله یهودیان در شمال لندن است.
اخیرا موجی از چنین حوادثی در پایتخت بریتانیا رخ داده است.
پلیس متروپولیتن لندن اعلام کرد که این تحقیق توسط واحد پلیس ضدتروریسم هدایت میشود، هرچند این حادثه بهعنوان یک رویداد تروریستی طبقهبندی نشده است.
مقامات پلیس گفتند که هیچکس در این رابطه بازداشت نشده است.
این حادثه دوشنبه در محل یک دیوار یادبود رخ داد که به افرادی اختصاص دارد که در جریان سرکوب اعتراضات دیماه در سراسر ایران کشته شدند.
پلیس اعلام کرد که دیوار یادبود آسیبی ندیده است.
امارات متحده عربی از تصمیم خود برای خروج از اوپک و اوپکپلاس خبر داد و اعلام کرد این تصمیم از اول مه (۱۱ اردیبهشت) اجرایی خواهد شد.
خبرگزاری رویترز نوشت این تصمیم میتواند ضربهای چشمگیر به این ائتلافهای نفتی و رهبر اصلی آنها، عربستان سعودی، وارد کند؛ بهویژه در شرایطی که جنگ ایران شوکی کمسابقه در بازار انرژی ایجاد کرده و موجب بیثباتی در اقتصاد جهانی شده است.
رویترز افزود خروج غیرمنتظره امارات که سالها یکی از اعضای اصلی اوپک بوده، میتواند باعث «بینظمی و تضعیف» این سازمان شود.
بر اساس این گزارش، خروج امارات از اوپک دستاوردی مهم برای دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، به شمار میآید. او بارها اوپک را متهم کرده است که با بالا نگه داشتن قیمت نفت، از سایر کشورهای جهان «سوءاستفاده میکند».
ایالات متحده به دولت عراق هشدار داد اگر تمامی گروههای مسلح وابسته به جمهوری اسلامی را فورا منحل نکند، با تحریمهای شدیدتری مواجه خواهد شد.
تروسکه صادقی، خبرنگار ایراناینترنشنال، درباره جزییات این خبر توضیح میدهد.
ارتش اسرائیل از آغاز موج جدیدی از حملات به مناطق و شهرهای جنوب لبنان خبر داد. به گفته سخنگوی ارتش اسرائیل، حزبالله توافق آتشبس را نقض کرده است.
بابک اسحاقی، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد.
یک شهروند با ارسال پیامی به ایراناینترنشنال گفت: «بهخاطر اوضاع اقتصادی، جنگ و تورم بسیار بالا حدود دو ماهی میشود که کارگاه تولیدی کفش را بستهایم.»
او افزود: «هیچ کدام از چکها پاس نشدهاند و مجبور شدم شرکتی پیدا کنم که در آن به سر کار بروم، اما آنجا هم رسما بردگی است.»