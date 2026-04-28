طومار فعالان حقوق بشر برای قرار دادن سپاه در فهرست گروههای تروریستی بریتانیا
شماری از فعالان حقوق بشر با انتشار طوماری عمومی خواستار حمایت همگانی برای قرار گرفتن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمانهای تروریستی بریتانیا شدند و نسبت به فعالیتهای این نهاد در داخل و خارج از ایران هشدار دادند.
در این پیام آمده است که سپاه پاسداران بیش از چهار دهه نقشی محوری در بازداشت، شکنجه و اعدام صدها هزار نفر در ایران داشته و فعالیتهای آن به خارج از مرزهای این کشور، از جمله بریتانیا، نیز گسترش یافته است.
بهگفته این فعالان، این نهاد در عملیاتهایی مانند ارعاب، آدمربایی و نفوذ در سطح بینالمللی نقش داشته است.
بر اساس این بیانیه، بریتانیا تنها کشور اروپایی است که هنوز سپاه پاسداران را بهعنوان یک سازمان تروریستی معرفی نکرده، موضوعی که بهگفته فعالان، در شرایط افزایش نگرانیها و بحثهای عمومی، نیازمند توجه فوری است.
در این درخواست به نگرانیهای امنیتی در خاک بریتانیا اشاره شده و آمده است که نهادهای امنیتی این کشور چندین طرح مرتبط با جمهوری اسلامی را شناسایی کردهاند که میتواند امنیت جوامع، مخالفان و نهادهای عمومی را تهدید کند. همچنین به تأثیر تنشهای بینالمللی بر امنیت اجتماعی و استفاده از شبکههای نفوذ برای تبلیغات و جذب نیرو، بهویژه در میان جوانان، اشاره شده است.
فعالان با اشاره به افزایش بازداشتها و تحقیقات اخیر در بریتانیا، هشدار دادهاند که سطح تهدید در حال افزایش است و تاخیر در اقدام دولت نگرانیها را تشدید کرده است.
آنها در این بیانیه خواستار قرار دادن فوری سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای تروریستی بر اساس قانون تروریسم ۲۰۰۰، مسدودسازی داراییهای مرتبط در بریتانیا و تعطیلی نهادهایی شدهاند که به فته آنان بهعنوان مراکز جذب یا تبلیغات فعالیت میکنند.
شیوا محبوبی، سخنگوی کارزار آزادی زندانیان سیاسی در ایران، از شهروندان خواسته است با مطالعه دادخواست و تماشای ویدیو مرتبط، در افزایش آگاهی عمومی درباره این موضوع مشارکت کنند.