علی خضریان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، امارات متحده عربی را «اصلی‌ترین شریک نظامی آمریکا و اسرائیل» در حملات پیشین و حمله احتمالی آینده علیه جمهوری اسلامی خواند و به مهاجران ساکن این کشور توصیه کرد هرچه زودتر آن‌جا را ترک کنند.

خضریان گفت در صورت هرگونه حمله آتی علیه جمهوری اسلامی، امارات متحده عربی به‌گونه‌ای هدف حمله قرار می‌گیرد و به شرایطی بازمی‌گردد که در آن «دیگر تکنولوژی پیدا نمی‌شود».