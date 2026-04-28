خضریان: امارات شریک اصلی آمریکا و اسرائیل در حمله احتمالی آینده علیه جمهوری اسلامی است
علی خضریان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، امارات متحده عربی را «اصلیترین شریک نظامی آمریکا و اسرائیل» در حملات پیشین و حمله احتمالی آینده علیه جمهوری اسلامی خواند و به مهاجران ساکن این کشور توصیه کرد هرچه زودتر آنجا را ترک کنند.
خضریان گفت در صورت هرگونه حمله آتی علیه جمهوری اسلامی، امارات متحده عربی بهگونهای هدف حمله قرار میگیرد و به شرایطی بازمیگردد که در آن «دیگر تکنولوژی پیدا نمیشود».
سیانان به نقل از منابع آگاه گزارش داد که مقامات پاکستانی انتظار دارند در چند روز آینده یک پیشنهاد اصلاحشده از سوی ایران برای پایان دادن به جنگ دریافت کنند.
پیشتر گزارش شده بود که دونالد ترامپ، رییسجمهور آمریکا، از آخرین طرح پیشنهادی مقامات جمهوری اسلامی ناراضی است و آن را نخواهد پذیرفت.
این منابع آگاه گفتند که عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، قرار است پس از بازگشت به تهران از سفر روسیه با رهبران حکومت ایران مشورت کند.
این منابع ادامه دادند که این روند کند است، زیرا برقراری ارتباط با رهبر جمهوری اسلامی، مجتبی خامنهای، که محل اقامتش محرمانه نگه داشته شده، دشوار است.
این منابع گفتند که این روند ادامه دارد و در حال تغییر است و بسیاری از چیزها بستگی به این دارد که آیا ایران با یک پیشنهاد اصلاحشده که برای آمریکا قابل قبولتر باشد بازخواهد گشت یا نه.
ترامپ در یک پست در شبکههای اجتماعی در روز سهشنبه گفت که ایران به آمریکا اطلاع داده است که در «وضعیت فروپاشی» قرار دارد و تأکید کرد که تهران میخواهد تنگه هرمز باز بماند، در حالی که «در تلاش است وضعیت رهبری خود را مشخص کند.»
پیشتر اکسیوس به نقل از منابع آگاه گزارش داد دونالد ترامپ در برابر تهران میان دو گزینه مردد است: انجام حملات نظامی تازه یا صبر برای ارزیابی این موضوع که آیا ادامه تحریمها میتواند جمهوری اسلامی را به مذاکره درباره پایان دادن به برنامه تسلیحات هستهایاش سوق دهد یا خیر.
اکسیوس در ادامه نوشت برخی از مشاوران ارشد ترامپ بر این باورند که در حال حاضر باید محاصره تنگه هرمز حفظ و تحریمهای اقتصادی بیشتری اعمال شود تا فشار بر حکومت ایران افزایش یابد.
بر اساس این گزارش، ترامپ همچنین با برخی چهرهها در خارج از دولت مشورت کرده و به او توصیه شده است برخی خروج از این بنبست، اقدام نظامی را علیه جمهوری اسلامی در دستور کار قرار دهد.
به گفته یکی از مشاوران ترامپ، او بهتازگی گفته: «تنها چیزی که [رهبران جمهوری اسلامی] میفهمند، بمب است.»
صدوهجدهمین هفته کارزار «سهشنبههای نه به اعدام»، سهشنبه هشتم اردیبهشت با اعتصاب غذای زندانیان عضو این کارزار در ۵۶ زندان کشور ادامه یافت.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» با ابراز همدردی با خانواده امیرعلی میرجعفری، عرفان کیانی، عامر رامش، مهدی فرید و سلطانعلی شیرزادی، زندانیان سیاسی اعدامشده، نوشت پیکر دو تن از آنها به خانوادههایشان تحویل داده نشده و سیاست ناپدیدسازی قهری حکومت مصداق «جنایت علیه بشریت» است.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» از ضربوشتم، شکنجه، هتک حرمت و تحقیر زندانیان سیاسی و بازداشتشدگان اخیر در زندانهای مختلف خبر داد و نوشت: «شکنجهگران با تراشیدن موی سر، فحاشی و هتاکی میکوشند زندانیان را تحقیر کنند. این رفتار وقیحانه غیرانسانی حتی هنگام بردن زندانیان به پای چوبه دار به مراتب بدتر است».
این کارزار سیاستهای «مقامات ارشد استبداد دینی حاکم» با عنوان «آرایش جنگی» را محکوم کرد و هشدار داد این وضعیت به تضییع حقوق بازداشتشدگان اعتراضات دیماه و جنگ اخیر و صدور احکام سنگین بدون دادرسی عادلانه و منصفانه منجر شده است.
