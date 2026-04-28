گفتوگوی گروسی با معاون وزیر خارجه بریتانیا درباره وضعیت ایران
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، گفت در دیدار با معاون وزیر خارجه بریتانیا در امور اروپا درباره موضوعاتی از جمله وضعیت ایران گفتوگو کرده است.
امارات متحده عربی از تصمیم خود برای خروج از اوپک و اوپکپلاس خبر داد و اعلام کرد این تصمیم از اول مه (۱۱ اردیبهشت) اجرایی خواهد شد.
خبرگزاری رویترز نوشت این تصمیم میتواند ضربهای چشمگیر به این ائتلافهای نفتی و رهبر اصلی آنها، عربستان سعودی، وارد کند؛ بهویژه در شرایطی که جنگ ایران شوکی کمسابقه در بازار انرژی ایجاد کرده و موجب بیثباتی در اقتصاد جهانی شده است.
رویترز افزود خروج غیرمنتظره امارات که سالها یکی از اعضای اصلی اوپک بوده، میتواند باعث «بینظمی و تضعیف» این سازمان شود.
بر اساس این گزارش، خروج امارات از اوپک دستاوردی مهم برای دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، به شمار میآید. او بارها اوپک را متهم کرده است که با بالا نگه داشتن قیمت نفت، از سایر کشورهای جهان «سوءاستفاده میکند».
ایالات متحده به دولت عراق هشدار داد اگر تمامی گروههای مسلح وابسته به جمهوری اسلامی را فورا منحل نکند، با تحریمهای شدیدتری مواجه خواهد شد.
تروسکه صادقی، خبرنگار ایراناینترنشنال، درباره جزییات این خبر توضیح میدهد.
ارتش اسرائیل از آغاز موج جدیدی از حملات به مناطق و شهرهای جنوب لبنان خبر داد. به گفته سخنگوی ارتش اسرائیل، حزبالله توافق آتشبس را نقض کرده است.
بابک اسحاقی، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد.
یک شهروند با ارسال پیامی به ایراناینترنشنال گفت: «بهخاطر اوضاع اقتصادی، جنگ و تورم بسیار بالا حدود دو ماهی میشود که کارگاه تولیدی کفش را بستهایم.»
او افزود: «هیچ کدام از چکها پاس نشدهاند و مجبور شدم شرکتی پیدا کنم که در آن به سر کار بروم، اما آنجا هم رسما بردگی است.»
پس از جنگی ۴۰ روزه، تهران و واشینگتن پشت میز مذاکره نشستند. مذاکرات ۲۱ ساعته اسلامآباد با حضور بلندپایهترین مقامات دو کشور برگزار شد و بیهیچ توافقی پایان یافت.
یک روز پس از فروپاشی نشست، آمریکا محاصره دریایی تنگه هرمز را اعلام کرد و تهران گفت در فضای تهدید، پشت میز نمینشیند.
آنچه آنها را به همان بنبستهایی کشاند که در ماههای و سالهای گذشته گرفتارش بودند، ماندگاری بیاعتمادی بود که نه جنگ آن را تغییر داده و نه دیپلماسی راهی برای عبور از آن یافته است.
