عبور قیمت جهانی نفت از ۱۱۰ دلار
قیمت جهانی نفت سهشنبه هشتم اردیبهشت برای نخستین بار طی سه هفته اخیر، از مرز ۱۱۰ دلار برای هر بشکه عبور کرد.
محمدابراهیم هاشمبیگی، ۴۲ ساله، مربی فوتسال و از چهرههای شناختهشده ورزشی در نیریز بود که سالها با نوجوانان و جوانان این شهر کار کرده بود. او پیشتر بهعنوان دروازهبان فعالیت میکرد و بعدها هدایت تیمهایی از جمله «شهدای مشکان» را در جام رمضان ۱۳۹۸ برعهده داشت.
او شامگاه ۱۸ دیماه، در حالی که در مسیر بازگشت از باشگاه و پشت فرمان خودروی خود بود، در میدان اصلی نیریز هدف شلیک از فاصله نزدیک قرار گرفت. شدت جراحات به حدی بود که پیش از رسیدن به بیمارستان، جان خود را از دست داد.
بر اساس گزارشها، پس از کشتهشدن او، پیکرش در بیمارستان نگه داشته شد و خانواده برای چند روز تحت فشار قرار گرفتند. در نهایت بامداد ۲۲ دیماه، پیکر او در دارالرحمه شهر نیریز و در محاصره نیروهای امنیتی، در کنار امیرمحمد کوهکن به خاک سپرده شد.
محمدابراهیم، متأهل و پدر دو فرزند بود. او از دوستان نزدیک امیرمحمد کوهکن (دروازهبان و مربی فوتسال) و دیگر جانباخته اعتراضات نیریز بود.
نتبلاکس، نهاد مستقل پایش وضعیت اینترنت در جهان، سهشنبه هشتم اردیبهشت اعلام کرد دقیقا دو ماه پیش، ایران با تصمیم مقامهای جمهوری اسلامی برای قطع اینترنت جهانی، وارد «خاموشی دیجیتال» شد.
نتبلاکس افزود قطع اینترنت در ایران اکنون به روز شصتم رسیده و از مرز ۱۴۱۶ ساعت فراتر رفته است.
به گفته این نهاد، جمهوری اسلامی در حال ایجاد دسترسی سطحبندیشده به اینترنت برای گروههای خاص است.
همزمان با ادامه تحریمهای ایالات متحده علیه شماری از نهادهای چینی بهدلیل ارتباط با جمهوری اسلامی، پکن تاکید کرد از «حقوق و منافع» خود دفاع میکند.
محسن احتشام، رییس شورای ملی زعفران، گفت: «متاسفانه صادرکنندگان در ایام اخیر و در پی قطع اینترنت، ارتباط مستقیم با مشتریان بینالمللی نداشتند، حتی نمیتوانستند با آنها گفتوگو کنند و مطمئن شوند که کالا به دستشان رسیده است یا خیر.»
او افزود: «این موضوع نه فقط صادرات را محدود کرد، بلکه باعث کاهش جایگاه زعفران ایران در بازار جهانی شد.»
احتشام ادامه داد: «این وضع فرصت تازهای برای رقبای خارجی مانند افغانستان ایجاد کرده است و آنها زعفران ایرانی را با نام خود به بازار جهانی ثبت و عرضه میکنند.»
غلامرضا میری، نایبرییس شورای ملی زعفران، نیز هشدار داد گفت قطع اینترنت «سبب از دست رفتن بازارهای صادراتی شده است».
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت مسعود پزشکیان، گفت: «دولت با بیعدالتی ارتباطی کاملا مخالف است. عدالت یکی از شعارهای اساسی دولت بوده است.»
او اضافه کرد: «اینترنت پرو با مصوبه شورای عالی امنیت ملی و برای حفظ ارتباط کسبوکارها در شرایط بحران مصوب شده است.»
مهاجرانی ادامه داد: «از آنجا که در حال حاضر کشور در وضعیت بحران قرار دارد، طبیعتا پس از آنکه دستگاههای مسئول شرایط را عادی اعلام کنند، وضعیت اینترنت نیز متناسب با شرایط تغییر خواهد کرد.»