بر اساس حکم دادگاه عالی کیفری بحرین، ۲۴ نفر به اتهام «حمایت از اقدامات تروریستی» جمهوری اسلامی و انتشار داده‌های غیرمجاز به ۵ تا ۱۰ سال حبس محکوم شدند و یک متهم دیگر نیز به یک سال زندان محکوم شد.

دادستانی بحرین اعلام کرد این احکام در چارچوب رسیدگی به ۲۲ پرونده صادر شده که موضوع آن‌ها شامل انتشار داده‌های حساس، تصویربرداری از اماکن ممنوعه و انتشار اخبار کذب در شبکه‌های اجتماعی بوده است.