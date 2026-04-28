رویترز: یک کشتی با پرچم پاناما در حال تلاش برای عبور از تنگه هرمز است
خبرگزاری رویترز گزارش داد نفتکش بسیار بزرگ «ایدمیتسو مارو» با پرچم پاناما در حال تلاش برای عبور از تنگه هرمز است.
رویترز افزود این کشتی زیرمجموعه گروه ژاپنی ایدمیتسو کوسان است.
صادق آملی لاریجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در پیامی به مناسبت چهلمین روز کشته شدن برادرش، علی لاریجانی، گفت: «آن روح بلندقدرش مجهول ماند و بلکه با جفای عدهای با قلب شکسته به لقا پروردگار خویش شتافت و ما ماندهایم با حسرتی جانکاه.»
او علی لاریجانی را «شخصیتی کمنظیر» با «هوشی سرشار و نگاهی عمیق» توصیف کرد.
پیشتر محمدجواد لاریجانی گفته بود از علی لاریجانی پس از حملهای که به کشته شدنش انجامید، تنها یک دست باقی مانده بود.
به گزارش کانال ۱۲ اسرائیل، بنیامین نتانیاهو در تماس با دونالد ترامپ اعلام کرد عدم پاسخ به اقدامات حزبالله، این گروه نیابتی جمهوری اسلامی را «جسورتر» میکند.
بر اساس این گزارش، نتانیاهو معتقد است حزبالله در پی ناکام گذاشتن گفتوگوهای لبنان و اسرائیل است.
کانال ۱۲ اسرائیل افزود اسرائیل و آمریکا درباره پرونده جمهوری اسلامی همنظر هستند و ترامپ خواستار «پاسخ حسابشده و محدود» اسرائیل به حزبالله شده است.
حسین نوشآبادی، مدیرکل پارلمانی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، تنگه هرمز را «ابزار بازدارندگی و اهرم مذاکره» حکومت ایران خواند و اعلام کرد وضعیت این گذرگاه بر «ادراک امنیتی و اقتصادی طرفهای مقابل» تاثیرگذار بوده است.
او گفت: «کنترل و مدیریت این آبراه حساس توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی محاسبات سیاسی، نظامی، امنیتی و اقتصادی آمریکا و متحدانش را بههم ریخته و آنان را وادار به بازنگری در تصمیمات خود خواهد کرد.»
نوشآبادی ادامه داد: «ایران تاکنون موفق شده با کنترل تنگه هرمز، قواعد بازی در این گذرگاه را به نفع منافع خود تغییر دهد و به طرفهای مقابل تفهیم کند بدون در نظر گرفتن منافع ملت ایران، امنیت و آزادی تجارت در خلیج فارس برای هیچ کس وجود نخواهد داشت.»
نشریه هندلزبلات گزارش داد نهادهای امنیتی آلمان نسبت به افزایش فعالیتهای یک گروه افراطگرای مرتبط با جمهوری اسلامی در اروپا هشدار دادهاند و معتقدند حملات اخیر این گروه میتواند آغاز یک روند خطرناکتر باشد.
بر اساس این گزارش، اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان از افزایش سطح تهدید در آلمان و سایر کشورهای اروپایی خبر داده است.
این ارزیابی به فعالیتهای گروه «حرکت اصحاب الیمین الاسلامیه» مربوط میشود.
اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان هشدار داد این گروه دیگر تنها به حملات ساده بسنده نمیکند و در بلندمدت به دنبال بهکارگیری روشهای خطرناکتر است.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، مهمترین مانع توافق با جمهوری اسلامی را اداره ایران به دست «روحانیون شیعه تندرو و شکاف شدید داخلی» دانست.
مرتضی کاظمیان، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، درباره مواضع روبیو توضیح میدهد.