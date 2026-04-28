خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، گزارش داد دولت مسعود پزشکیان با تصویب طرحی، امکان خرید نسیه کالا برای خانوارهای مشمول یارانه نقدی را فراهم کرده است؛ طرحی که بازپرداخت آن در صورت لزوم از محل یارانه نقدی انجام می‌شود.

بر اساس این گزارش، هیات وزیران در جلسه ۳۰ فروردین ۱۴۰۵، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این سازوکار را با هدف «حمایت از معیشت خانوارها» و جبران پیامدهای جنگ تصویب کرد.

طبق این مصوبه، شرکت‌های دارای فروشگاه‌های حضوری و آنلاین می‌توانند به‌صورت داوطلبانه اعتبار خرید کالاهای اساسی را برای خانوارهای یارانه‌بگیر تامین کنند. این طرح از ۱۵ روز پس از ابلاغ مصوبه تا پایان سال، در دوره‌های دوماهه اجرا می‌شود.

در بخش دیگری از این مصوبه، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف شده اطلاعات سرپرستان خانوارهای مشمول یارانه نقدی را، با رعایت قوانین مربوطه، در اختیار شرکت‌های داوطلب قرار دهد.

بر اساس این طرح در صورت بازپرداخت‌نشدن اعتبار از سوی خانوارها، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها می‌تواند معادل مبلغ استفاده‌شده را از یارانه نقدی آن‌ها برداشت و به حساب شرکت‌های داوطلب واریز کند و یارانه نقدی به پشتوانه‌ای برای تضمین بازپرداخت اعتبارات تخصیص‌یافته تبدیل می‌شود.