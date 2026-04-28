آژیرهای خطر در شمال اسرائیل در پی احتمال حمله پهپادی از لبنان
آژیرهای خطر در شمال اسرائیل به صدا درآمده و درباره احتمال حمله پهپادی از لبنان هشدار داده شده است.
ارتش اسرائیل اعلام کرد که در حال بررسی این حادثه است.
یک منبع دیپلماتیک فرانسوی به العربیه گفت: «ما با کشورهای خلیج فارس برای یافتن یک راهحل دائمی در برابر چالش ناشی از جمهوری اسلامی همکاری میکنیم.»
این اظهارات در حالی است که رهبران شورای همکاری خلیج فارس در نشست جده، آخرین تحولات منطقه بهویژه تنشها و حملات جمهوری اسلامی علیه کشورهای عضو شورا و اردن را بررسی کردند.
این رهبران بر ضرورت یافتن راهحلی دیپلماتیک برای پایان این بحران تاکید کردند.
امارات متحده عربی اعلام کرد از اول ماه مه (۱۲ اردیبهشت) از سازمان کشورهای صادرکننده نفت، اوپک، خارج میشود. پیشبینی میشود خروج سومین تولیدکننده بزرگ نفت اوپک از آن، نفوذ این سازمان بر میزان عرضه جهانی نفت را بیش از گذشته تضعیف خواهد کرد.
وزارت انرژی امارات سهشنبه هشتم اردیبهشت در بیانیهای اعلام کرد که این تصمیم پس از «بازنگری جامع» در سیاستهای تولید نفت اتخاذ شده است.
در بخشی از این بیانیه آمده است: «این تصمیم بازتابدهنده چشمانداز راهبردی و اقتصادی بلندمدت امارات و تغییر در جایگاه انرژی کشور، از جمله سرمایهگذاری شتابگرفته در تولید داخلی انرژی است.»
امارات در بخش دیگری از بیانیه بر ورود «تولید اضافی» خود به بازارها «بهصورت تدریجی، سنجیده و همسو با تقاضا و شرایط بازار» تاکید کرده است.
بر اساس این بیانیه که از طریق خبرگزاری دولتی وام منتشر شد، امارات اعلام کرد از گروه گستردهتر اوپکپلاس نیز خارج خواهد شد؛ گروهی با هدف تثبیت قیمت نفت که روسیه هدایت آن را بر عهده داشت.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، گزارش داد دولت مسعود پزشکیان با تصویب طرحی، امکان خرید نسیه کالا برای خانوارهای مشمول یارانه نقدی را فراهم کرده است؛ طرحی که بازپرداخت آن در صورت لزوم از محل یارانه نقدی انجام میشود.
بر اساس این گزارش، هیات وزیران در جلسه ۳۰ فروردین ۱۴۰۵، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این سازوکار را با هدف «حمایت از معیشت خانوارها» و جبران پیامدهای جنگ تصویب کرد.
طبق این مصوبه، شرکتهای دارای فروشگاههای حضوری و آنلاین میتوانند بهصورت داوطلبانه اعتبار خرید کالاهای اساسی را برای خانوارهای یارانهبگیر تامین کنند. این طرح از ۱۵ روز پس از ابلاغ مصوبه تا پایان سال، در دورههای دوماهه اجرا میشود.
در بخش دیگری از این مصوبه، سازمان هدفمندسازی یارانهها موظف شده اطلاعات سرپرستان خانوارهای مشمول یارانه نقدی را، با رعایت قوانین مربوطه، در اختیار شرکتهای داوطلب قرار دهد.
بر اساس این طرح در صورت بازپرداختنشدن اعتبار از سوی خانوارها، سازمان هدفمندسازی یارانهها میتواند معادل مبلغ استفادهشده را از یارانه نقدی آنها برداشت و به حساب شرکتهای داوطلب واریز کند و یارانه نقدی به پشتوانهای برای تضمین بازپرداخت اعتبارات تخصیصیافته تبدیل میشود.
دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس اعلام کرد رهبران این شورا در نشست خود تاکید کردهاند که هرگونه حمله به یکی از کشورهای عضو، حمله مستقیم به همه اعضای شورا محسوب میشود.
پیشتر امیر قطر اعلام کرد که نشست سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بیانگر موضع واحد این کشورها در قبال تحولات کنونی منطقه است.
این نشست سهشنبه برای اولین بار پس از آغاز جنگ علیه جمهوری اسلامی در عربستان سعودی برگزار شد.
عربستان سعودی، امارات متحده عربی، عمان، قطر، بحرین و کویت شش کشور عضو این شورا هستند.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال از بستگان ساسان آزادوار، کاراتهکای ۲۱ ساله اهل اصفهان، حکم اعدام او پس از تایید در دیوان عالی کشور در آستانه اجرا قرار دارد.
به گفته این منابع، این حکم پیش از عید نوروز صادر شده و پس از ثبت اعتراض، در دیوان عالی کشور تایید شده است. حکم در تاریخ ۳۱ فروردین به وکیل او ابلاغ شده و آزادور در زندان دستگرد اصفهان نگهداری میشود.
او سابقه قهرمانی در مسابقات استانی اصفهان را در کارنامه دارد.
خانواده او همچنین برای ملاقات فراخوانده شدهاند؛ اقدامی که به گفته منابع نزدیک، میتواند نشانه نزدیک بودن اجرای حکم باشد. این حکم از سوی شعبه ۱ دادگاه انقلاب اصفهان به ریاست قاضی براتی صادر شده است.