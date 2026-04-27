شبکه خبری فاکس گزارش داد بحران تنگه هرمز توجه کشورها را به پروژه کریدور تجاری ۲۴ میلیارد دلاری عراق جلب کرده است؛ طرحی که بندر فاو بزرگ را به ترکیه و سپس اروپا متصل می‌کند.

مهند سلوم، تحلیلگر شورای امور جهانی خاورمیانه، این پروژه را تغییری «دائمی» و «تحول‌ساز» توصیف کرد و گفت «جاده توسعه» عراق می‌تواند با انتقال کانتینرها از مسیر بصره به جای آب‌های تحت کنترل ایران، نفوذ تهران بر عراق را کاهش دهد.

محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، نخستین بخش ۶۳ کیلومتری این مسیر را در سال ۲۰۲۵ افتتاح کرد و قرار است فاز اول آن تا سال ۲۰۲۸ تکمیل شود.

فاکس همچنین به توسعه زیرساخت‌های موازی از جمله خط لوله شرق به غرب عربستان سعودی و خط لوله ادکاپ در امارات اشاره کرد. سلوم تاکید کرد تنگه هرمز همچنان برای انرژی حیاتی است، اما دیگر مسیر بدون جایگزین تلقی نمی‌شود.