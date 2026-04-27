رایزنی استارمر با مقامهای بانکی برای ارزیابی تبعات جنگ ایران
کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، اعلام کرد قصد دارد با مقامهای بانکی درباره پیامدهای جنگ ایران گفتوگو کند.
در حالی که قطعی اینترنت در ایران به آستانه ۱۴۰۰ ساعت رسیده، واگذاری دسترسی ویژه به برخی گروهها با موجی از اعتراض و انتقاد روبهرو شده است.
لیلا سعادتی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، از پیامهای شهروندان در این رابطه میگوید.
یکی از شهروندان با ارسال پیامی به ایراناینترنشنال، از تعطیلی کسبوکارها، گرانی شدید و قطعی اینترنت انتقاد کرد و گفت اعتراض و اعتصاب تنها راه رسیدن به «آزادی و آرامش» است.
صدای این شهروند با هوش مصنوعی بازخوانی شده است.
رسانهها در ایران گزارش دادند صادرات اسلب و ورقهای فولادی تا ۹ خرداد ممنوع شده است.
پیشتر دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران گفته بود وزارت صنعت با همکاری این انجمن و فولاد مبارکه، برنامه واردات اسلب و ورق گرم فولادی را در دستور کار فوری قرار داده و از صنایع مصرفکننده خواسته است در دو ماه آینده، تقاضای مواد اولیه خود را مدیریت کنند.
نجیب تون رزاق، نخستوزیر پیشین مالزی که در زندان به سر میبرد، درخواست تجدید نظر خود علیه حکم دادگاه در مورد رد تقاضایش برای گذراندن باقیمانده دوران محکومیت در خانه را پس گرفت.
به گزارش رسانه محلی «دِ اِج» در دوشنبه هفتم اردیبهشت، این تصمیم بر اساس اسناد دادگاه ثبت شده است.
رزاق بهدلیل مجموعهای از جرائم فساد مرتبط با نقش خود در پرونده چند میلیارد دلاری رسوایی 1MDB (مخفف «صندوق توسعه بهراد مالزی» (1Malaysia Development Berhad)، یکی از بزرگترین پروندههای فساد مالی، اختلاس و پولشویی در تاریخ جهان که در سال ۲۰۱۵ فاش شد)، مجرم شناخته شد.
سوابق محکومیت و پرونده فساد
به گزارش خبرگزاری رویترز، رزاق از مرداد سال ۱۴۰۱ در حال گذراندن حکم شش سال زندان است؛ پس از آن که در یکی از چندین پرونده مرتبط با اختلاس میلیاردها دلار از صندوق دولتی مالزی به اتهام فساد و پولشویی محکوم شد.
این صندوق در سال ۱۳۸۸ و در دوران نخستوزیری رزاق تاسیس شد.
پس از آن که مدت محکومیت او در سال ۱۴۰۳ و با تصمیم هیات عفو به ریاست پادشاه پیشین مالزی کاهش یافت، رزاق برای انتقال به حبس خانگی اقدام حقوقی کرد.
او تاکید دارد که این تصمیم با یک دستور الحاقی از سوی پادشاه همراه بوده که به او اجازه میداده باقیمانده محکومیت خود را در خانه بگذراند، اما به گفته رزاق، این دستور از سوی مقامها نادیده گرفته شده است.
روند قضایی و عقبنشینی از درخواست تجدیدنظر
دادگاه عالی کوالالامپور اول دی ۱۴۰۴ درخواست حبس خانگی رزاق را رد کرد. تصمیمی که او خواهان تجدیدنظر در آن شده بود.
با این حال، او اکنون بدون امکان ارائه درخواست تجدیدنظر جدید، این شکایت را پس گرفته است. دادگاه تجدیدنظر نیز این اقدام را تایید کرده است.
رسانه «دِ اِج» با استناد به نامههای وکیلان نجیب و دادگاه، به تاریخ ۱۴ و ۱۷ فروردین، این موضوع را گزارش داده است.
وکیلان نجیب و دادستانی کل مالزی در پاسخ به درخواست خبرگزاری رویترز برای اظهار نظر، واکنش فوری نشان ندادند.
فشارهای قضایی دامنهدار
پس گرفتن درخواست حبس خانگی، تازهترین عقبنشینی رزاق محسوب میشود، آن هم پس از آن که در آذر ماه ۱۴۰۴، در بزرگترین دادگاه مربوط به پرونده 1MDB، به ۱۵ سال زندان دیگر و پرداخت جریمهای به مبلغ ۲.۸ میلیارد دلار به اتهام «سوءاستفاده از قدرت و پولشویی» محکوم شد.
مقامهای تحقیقاتی در مالزی و ایالات متحده میگویند دستکم ۴.۵ میلیارد دلار از صندوق 1MDB اختلاس شده و بیش از یک میلیارد دلار از این مبلغ به حسابهایی مرتبط با رزاق منتقل شده است.
رزاق همواره هرگونه تخلف را رد کرده، هرچند بابت نحوه مدیریت این پرونده عذرخواهی کرده است.
نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله، گفتوگوهای مستقیم دولت لبنان با اسرائیل را «گناهی بزرگ» خواند و گفت این مذاکرات لبنان را «بیثبات» خواهد کرد.
او برقراری آتشبس در لبنان را نتیجه تلاشهای جمهوری اسلامی دانست و افزود حزبالله به خلع سلاح تن نخواهد داد.