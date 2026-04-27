علی‌رضا عنایتی، سفیر جمهوری اسلامی در ریاض، در مصاحبه با روزنامه الشرق الاوسط اعلام کرد نخستین گروه از حجاج ایرانی، شامل کادرهای اجرایی و خدماتی، وارد عربستان سعودی شده‌اند.

عنایتی افزود گروه دوم نیز سه‌شنبه هشتم اردیبهشت وارد این کشور خواهد شد.

پنجم اردیبهشت، عبدالفتاح نواب، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در امور حج و زیارت، با اشاره به برخی نگرانی‌ها از امنیت حجاج ایرانی گفته بود: «هیچ‌کس نمی‌تواند به‌طور مطلق تضمین جانی بدهد، همان‌گونه که در سفرهای داخلی نیز چنین تضمینی وجود ندارد.»