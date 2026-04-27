کشته شدن ۳ عضو حزبالله در جنوب لبنان
ارتش اسرائیل از کشته شدن سه عضو حزبالله در حملات هوایی در جنوب لبنان خبر داد.
به گفته ارتش اسرائیل، این افراد ششم اردیبهشت پس از نزدیک شدن به نیروهای اسرائیلی مستقر در منطقه هدف قرار گرفتند.
یوهان وادفول، وزیر امور خارجه آلمان، پیش از سفر به نیویورک اعلام کرد این کشور آمادگی دارد در تامین امنیت کشتیهای تجاری در تنگه هرمز مشارکت کند.
او افزود شورای امنیت سازمان ملل متحد میتواند در این زمینه تصمیمی اتخاذ کند.
علیرضا عنایتی، سفیر جمهوری اسلامی در ریاض، در مصاحبه با روزنامه الشرق الاوسط اعلام کرد نخستین گروه از حجاج ایرانی، شامل کادرهای اجرایی و خدماتی، وارد عربستان سعودی شدهاند.
عنایتی افزود گروه دوم نیز سهشنبه هشتم اردیبهشت وارد این کشور خواهد شد.
پنجم اردیبهشت، عبدالفتاح نواب، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در امور حج و زیارت، با اشاره به برخی نگرانیها از امنیت حجاج ایرانی گفته بود: «هیچکس نمیتواند بهطور مطلق تضمین جانی بدهد، همانگونه که در سفرهای داخلی نیز چنین تضمینی وجود ندارد.»
یکی از مخاطبان ایراناینترنشنال با ارسال پیامی گفت: «تمام انبارهای مواد اولیه پلاستیک در شورآباد را پلمب کردند.»
او اضافه کرد: «این مواد اولیه را خودشان بهصورت قاچاق میفروختند و الان که به مشکل برخوردند، همه را گرفتند. اگر هم کسی مخالفت کند، بازداشت و زندانی میشود.»
در حالی که قطعی اینترنت در ایران به آستانه ۱۴۰۰ ساعت رسیده، واگذاری دسترسی ویژه به برخی گروهها با موجی از اعتراض و انتقاد روبهرو شده است.
لیلا سعادتی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، از پیامهای شهروندان در این رابطه میگوید.
یکی از شهروندان با ارسال پیامی به ایراناینترنشنال، از تعطیلی کسبوکارها، گرانی شدید و قطعی اینترنت انتقاد کرد و گفت اعتراض و اعتصاب تنها راه رسیدن به «آزادی و آرامش» است.
صدای این شهروند با هوش مصنوعی بازخوانی شده است.