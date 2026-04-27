به گزارش رسانه محلی «دِ اِج» در دوشنبه هفتم اردیبهشت، این تصمیم بر اساس اسناد دادگاه ثبت شده است.

رزاق به‌دلیل مجموعه‌ای از جرائم فساد مرتبط با نقش خود در پرونده چند میلیارد دلاری رسوایی 1MDB (مخفف «صندوق توسعه بهراد مالزی» (1Malaysia Development Berhad)، یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد مالی، اختلاس و پولشویی در تاریخ جهان که در سال ۲۰۱۵ فاش شد)، مجرم شناخته شد.

سوابق محکومیت و پرونده فساد

به گزارش خبرگزاری رویترز، رزاق از مرداد سال ۱۴۰۱ در حال گذراندن حکم شش سال زندان است؛ پس از آن که در یکی از چندین پرونده مرتبط با اختلاس میلیاردها دلار از صندوق دولتی مالزی به اتهام فساد و پول‌شویی محکوم شد.

این صندوق در سال ۱۳۸۸ و در دوران نخست‌وزیری رزاق تاسیس شد.

پس از آن که مدت محکومیت او در سال ۱۴۰۳ و با تصمیم هیات عفو به ریاست پادشاه پیشین مالزی کاهش یافت، رزاق برای انتقال به حبس خانگی اقدام حقوقی کرد.

او تاکید دارد که این تصمیم با یک دستور الحاقی از سوی پادشاه همراه بوده که به او اجازه می‌داده باقی‌مانده محکومیت خود را در خانه بگذراند، اما به گفته رزاق، این دستور از سوی مقام‌ها نادیده گرفته شده است.

روند قضایی و عقب‌نشینی از درخواست تجدیدنظر

دادگاه عالی کوالالامپور اول دی ۱۴۰۴ درخواست حبس خانگی رزاق را رد کرد. تصمیمی که او خواهان تجدیدنظر در آن شده بود.

با این حال، او اکنون بدون امکان ارائه درخواست تجدیدنظر جدید، این شکایت را پس گرفته است. دادگاه تجدیدنظر نیز این اقدام را تایید کرده است.

رسانه «دِ اِج» با استناد به نامه‌های وکیلان نجیب و دادگاه، به تاریخ ۱۴ و ۱۷ فروردین، این موضوع را گزارش داده است.

وکیلان نجیب و دادستانی کل مالزی در پاسخ به درخواست خبرگزاری رویترز برای اظهار نظر، واکنش فوری نشان ندادند.

فشارهای قضایی دامنه‌دار

پس گرفتن درخواست حبس خانگی، تازه‌ترین عقب‌نشینی رزاق محسوب می‌شود، آن هم پس از آن که در آذر ماه ۱۴۰۴، در بزرگ‌ترین دادگاه مربوط به پرونده 1MDB، به ۱۵ سال زندان دیگر و پرداخت جریمه‌ای به مبلغ ۲.۸ میلیارد دلار به اتهام «سوءاستفاده از قدرت و پول‌شویی» محکوم شد.

مقام‌های تحقیقاتی در مالزی و ایالات متحده می‌گویند دست‌کم ۴.۵ میلیارد دلار از صندوق 1MDB اختلاس شده و بیش از یک میلیارد دلار از این مبلغ به حساب‌هایی مرتبط با رزاق منتقل شده است.

رزاق همواره هرگونه تخلف را رد کرده، هرچند بابت نحوه مدیریت این پرونده عذرخواهی کرده است.