حمله پهپادی به یک گروه مخالف جمهوری اسلامی در غرب سلیمانیه
رویترز به نقل از منابع امنیتی در عراق گزارش داد یک حمله پهپادی، یک گروه مخالف جمهوری اسلامی را در غرب سلیمانیه در اقلیم کردستان هدف قرار داده است.
گیدون سعار، وزیر خارجه اسرائیل، اعلام کرد حزبالله همچنان آتشبس مورد توافق با میانجیگری آمریکا در لبنان را نقض میکند.
او افزود که حزبالله از حضور نیروهای حافظ صلح سازمان ملل سوءاستفاده میکند.
سعار این اظهارات را در دیدار با هماهنگکننده ویژه سازمان ملل در امور لبنان که در چارچوب تلاشها برای تسهیل آتشبس به اسرائیل سفر کرده است، بیان کرد.
ولادیمیر پوتین، رییسجمهور روسیه، با عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در سن پترزبورگ دیدار کرد.
به گزارش ریانووستی، پوتین گفت پیامی از رهبر جمهوری اسلامی دریافت کرده است.
او افزود که امیدوار است مردم ایران این دوره دشوار را پشت سر بگذارند و صلح برقرار شود.
پوتین افزود: «روسیه هر کاری که در راستای منافع ایران و سایر کشورهای منطقه باشد انجام خواهد داد.»
ارتش اسرائیل اعلام کرد حملاتی را علیه زیرساختهای حزبالله در دره بقاع و مناطق جنوب لبنان آغاز کرده است.
همزمان رسانههای لبنان از دو حمله به روستاهای تبنین و منصوری خبر دادند.
ارتش اسرائیل همچنین روز دوشنبه اعلام کرد سه عضو حزبالله که در نزدیکی نیروهای مستقر در جنوب لبنان شناسایی شده بودند، در حملات هوایی کشته شدند.
چارلز سوم، پادشاه بریتانیا و ملکه کامیلا، دوشنبه هفتم اردیبهشت در سفری چهار روزه وارد ایالات متحده خواهند شد.
این سفر پس از تیراندازی در ضیافت خبرنگاران کاخ سفید و در بحبوحه تنش میان دو متحد نزدیک بر سر جنگ ایران، اهمیتی دوچندان یافته است.
ایران دوشنبه هفتم اردیبهشت در آستانه شصتمین روز قطع کامل اینترنت جهانی قرار دارد. قطع اینترنت نهتنها زندگی روزمره در ایران را فلج کرده، بلکه سایهای سنگین بر نقض حقوق بشر در سراسر کشور انداخته است.
در این هشت هفته، اینترنت از یک ابزار ارتباطی به یک سلاح اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است.
زهرا بهروزآذر، معاون رییس دولت جمهوری اسلامی در امور زنان، با اشاره به عمق بحران گفت زنان بیشترین آسیب را از این وضعیت دیدهاند و بسیاری از کسبوکارهای خانگی و کوچک آنها نابود شده است.
