بحرین خواستار بازگشایی بدون شرط تنگه هرمز شد
وزیر خارجه بحرین اعلام کرد این کشور خواستار بازگشایی بدون شرط تنگه هرمز است و تاکید کرد تحولات این تنگه بر همه کشورهای جهان تاثیر میگذارد.
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی در جریان سفر به روسیه گفت که آمریکا در جنگ «حتی به یک هدف از اهداف خود دست نیافت» و «به همین دلیل است که درخواست مذاکره کردهاند و ما در حال بررسی هستیم.»
این اظهارات عراقچی در حالی است که ترامپ سفر برنامهریزیشده فرستادگانش، استیو ویتکاف و جرد کوشنر، به اسلامآباد برای گفتگو درباره پایان دادن به درگیری را لغو کرد و گفت ایران در صورت تمایل میتواند برای مذاکره تماس تلفنی برقرار کند.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، حکم اعدام محمد عباسی، از معترضان بازداشتشده در ملارد و حکم ۲۵ سال حبس برای دخترش فاطمه عباسی در دیوان عالی کشور تایید شده است.
این دو زندانی سیاسی بهترتیب در زندانهای قزلحصار کرج و اوین نگهداری میشوند.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی است که محمد عباسی و دخترش فاطمه عباسی در دوران بازجویی تحت فشار و شکنجههای شدید قرار گرفتهاند و از زمان بازداشت تاکنون، در تمامی مراحل دادرسی، از جمله بازجویی، بازپرسی، دادگاه و رسیدگی در دیوان عالی کشور، از حق داشتن وکیل محروم بودهاند.
علی شریفزاده اردکانی، وکیل دادگستری، چهارم اسفند خبر داده بود که پرونده این دو شهروند معترض به شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور ارجاع شده و این شعبه از پذیرش وکلا خودداری کرده است.
او همان زمان تاکید کرده بود: «به من گفته شده پرونده در شرف صدور رای است و امکان پذیرش وکالت وجود ندارد».
این دو شهروند در جریان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ بازداشت شدند. شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، محمد عباسی را به اعدام و فاطمه عباسی را به ۲۵ سال حبس محکوم کرده بود.
گیدون سعار، وزیر خارجه اسرائیل، اعلام کرد حزبالله همچنان آتشبس مورد توافق با میانجیگری آمریکا در لبنان را نقض میکند.
او افزود که حزبالله از حضور نیروهای حافظ صلح سازمان ملل سوءاستفاده میکند.
سعار این اظهارات را در دیدار با هماهنگکننده ویژه سازمان ملل در امور لبنان که در چارچوب تلاشها برای تسهیل آتشبس به اسرائیل سفر کرده است، بیان کرد.
ولادیمیر پوتین، رییسجمهور روسیه، با عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در سن پترزبورگ دیدار کرد.
به گزارش ریانووستی، پوتین گفت پیامی از رهبر جمهوری اسلامی دریافت کرده است.
او افزود که امیدوار است مردم ایران این دوره دشوار را پشت سر بگذارند و صلح برقرار شود.
پوتین افزود: «روسیه هر کاری که در راستای منافع ایران و سایر کشورهای منطقه باشد انجام خواهد داد.»
۲۶۱ نفر از نمایندگان مجلس در بیانیهای با اعلام حمایت از هیات مذاکرهکننده جمهوری اسلامی و بهویژه محمدباقر قالیباف، مسئول این هیات، تاکید کردند با وجود ترورهای «سنگین» و تهدیدها، تصمیمسازی و تصمیمگیری در سطوح مختلف مدیریتی کشور در حال انجام است.
این نمایندگان مجلس در بیانیه خود نوشتند: «جنگ نظامی در حال ورود به مرحلهای پیچیده شامل اقدامات سیاسی، اقتصادی، امنیتی و جنگ روانی و رسانهای است و در دوره جدید جنگ، دشمن به دنبال ایجاد شکاف در جبهه میدان، خیابان و دیپلماسی میان کارگزاران نظام و مردم است».