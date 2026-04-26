رئیس کمیسیون امنیت ملی: برای تجدید قوا آتشبس را پذیرفتیم
ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ویژهبرنامه «نبرد رمضان» صداوسیما گفت: «سوال می شود که آتش بس در این مقطع و در این مرحله درست بود یا نه؟ پاسخی که خودم دارم این است برای یک تجدید قوا و بهبود نیروهای مسلح و یک فرصت برای خشاب گذاری و پر کردن خشاب، آتش بس لازم بود.»
پس از برقراری آتشبس در ۱۹ فروردین، نیروهای خیابانی حامی جمهوری اسلامی، انتقاداتی را نسبت به پذیرش آتشبس مطرح کردند.
عزیزی ادامه داد: «علی رغمی که بعضی ها گلایه مند هستند که ای کاش آتش بس را نمیپذیرفتیم ولی معتقدم که اگر از این مقطع خوب استفاده کنیم فرصت ساز می شود ولی اگر بی خیال بشویم و بگوییم آتش بس است دیگر، این آتش بس ضرر دارد.»