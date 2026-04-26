آکسیوس به نقل از دو مقام اسرائیلی و یک مقام آمریکایی گزارش داد که اسرائیل در اوایل جنگ با ایران، یک سامانه پدافند هوایی «گنبد آهنین» را به همراه نیروهای نظامی برای هدایت آن به امارات متحده عربی اعزام کرده است.

طبق اعلام وزارت دفاع امارات، ایران حدود ۵۵۰ موشک بالستیک و کروز و بیش از ۲۲۰۰ پهپاد به سمت امارات شلیک کرده است.

براساس این گزارش بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، پس از تماس تلفنی با رئیس دولت امارات، به ارتش اسرائیل دستور داد تا یک آتشبار گنبد آهنین به همراه موشک‌های رهگیر و ده‌ها اپراتور نظامی اعزام کند.

یک مقام ارشد اسرائیلی اظهار داشت که این اولین بار بود که اسرائیل سامانه گنبد آهنین را به کشور دیگری ارسال می‌کرد و امارات نخستین کشوری خارج از ایالات متحده و اسرائیل بود که این سامانه در آن مورد استفاده قرار گرفت.

امارات از جمله کشورهای عربی است که در چارچوب پیمان ابراهیم، با اسرائیل روابط برقرار کرد.

یک مقام ارشد اماراتی درباره کمک‌های اسرائیل و نتانیاهو در آن لحظات بحرانی گفت: «ما این را فراموش نخواهیم کرد.»



