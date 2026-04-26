قوه قضاییه از اعدام عامر رامش، زندانی سیاسی، خبر داد. میزان، خبرگزاری قوه قضائیه نوشت عامر رامش به اتهام بغی، عضویت در جیش العدل و عضویت در گروه عبدالغفار نقشبندی اعدام شده است.

عامر رامش که هنگام بازداشت حدود ۱۸ سال سن داشت، در مهرماه ۱۴۰۳ در جریان یورش نیروهای امنیتی به یک مغازه عطاری در روستای بلینگی چابهار هدف تیراندازی قرار گرفت.

پس از بازداشت عامر رامش، رسانه‌های حکومتی ویدئویی از اعترافات تلویزیونی او منتشر کردند که در آن آثار آشکار کبودی و جراحت بر صورتش قابل مشاهده بود.