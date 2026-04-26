پنجاهوهشتمین روز قطع دسترسی ایرانیان به اینترنت توسط جمهوری اسلامی
وبسایت نتبلاکس، صبح یکشنبه اعلام کرد خاموشی اینترنت در ایران به پنجاهوهشتمین روز متوالی رسیده و در نهمین هفته، از مرز ۱۳۶۸ ساعت گذشته است. این نهاد ناظر بر اینترنت افزود این محدودیت همچنان ادامه دارد و مانع گزارشدهی و مستندسازی مستقل در سراسر کشور شده است.
عباس عراقچی، وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی با هیثم بن طارق، سلطان عمان دیدار کرد. دو طرف در این دیدار درباره تحولات منطقه و تلاشها برای میانجیگری در گفتگو بین جمهوری اسلامی و آمریکا صحبت کردند. عراقچی شامگاه شنبه وارد مسقط، پایتخت عمان شد.
در این دیدار عراقچی مراتب قدردانی جمهوری اسلامی را از مواضع سلطنت عمان در حمایت از تلاشهای گفتگو و تقویت تلاشها برای امنیت و ثبات در منطقه، به ویژه در بحبوحه چالشهای کنونی منطقهای، ابراز کرد.
این اولین سفر عراقچی پس از جنگ دوم، در چارچوب تور دیپلماتیک اسلامآباد، مسقط، مسکو است.
قبل از جنگ دوم، عمان میانجی گفتوگوها بین جمهوری اسلامی و آمریکا بود. در خلال جنگ، جمهوری اسلامی به عمان نیز حمله کرد. در دور جدید مذاکران، پاکستان نقش میانجی را به عهده گرفت.
همزمان با فرارسیدن ۲۶ آوریل (ششم اردیبهشت) و چهلمین سالگرد فاجعه چرنوبیل، ادامه جنگ روسیه و اوکراین به نگرانیها درباره احتمال وقوع یک فاجعه هستهای دیگر دامن زده است.
با وجود تلاش مقامهای شوروی برای پنهان کردن ابعاد حادثه چرنوبیل، پیامد آن انتشار مواد رادیواکتیو در اروپا بود؛ رخدادی که اکنون در پرتو کارزار جنگی روسیه علیه اوکراین، اهمیت و معنایی تازه یافته است.
چرنوبیل که در استان کییف و در نزدیکی مرز بلاروس قرار دارد، اکنون بخشی از خاک اوکراین به شمار میرود.
به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت امور خارجه اوکراین بهتازگی در بیانیهای اعلام کرد فاجعه چرنوبیل «نتیجه یک آزمایش راکتور بود که به دستور مسکو و با نقض پروتکلهای ایمنی انجام شد و پس از آن با دروغگویی و پنهانکاری همراه بود».
در ادامه این بیانیه آمده است: «تا به امروز، جهان همچنان با پیامدهایی روبهرو است که یک نظام تمامیتخواه با مقدم دانستن ایدئولوژی و قدرت سیاسی بر حقیقت و علم به بار آورده است.»
پیامدهای بلندمدت فاجعه چرنوبیل
پس از انفجار و ذوب شدن هسته در راکتور شماره چهار نیروگاه شوروی در چرنوبیل در بامداد ۲۶ آوریل ۱۹۸۶، میلیونها نفر در معرض پرتوهای رادیواکتیو قرار گرفتند، صدها هزار نفر بهناچار محل زندگی خود را ترک کردند و بخش وسیعی از زمینهای منطقه آلوده شد.
در سالهای بعد، هزاران نفر بر اثر بیماریهای ناشی از تشعشعات، مانند سرطان، جان خود را از دست دادهاند، هرچند بر سر شمار دقیق قربانیان و پیامدهای بلندمدت این فاجعه همچنان اختلاف نظر جدی وجود دارد.
در چارچوب یک تلاش بینالمللی گسترده، در سال ۲۰۱۶ سازهای عظیم از فولاد و بتن در محل نیروگاه چرنوبیل نصب شد تا پوشش اولیهای را که در سال ۱۹۸۶ بهصورت شتابزده برای مهار حجم عظیمی از مواد رادیواکتیو ساخته شده بود، ایمنتر کند.
با این حال، مقامهای اوکراینی اعلام کردند حمله پهپادی روسیه در فوریه ۲۰۲۵ به این سازه آسیب زد و به ایجاد حفره در پوشش آببندیشده آن انجامید.
این حمله به نشتی در تاسیسات منجر نشد، اما طبق اعلام بانک اروپایی بازسازی و توسعه، برای پیشگیری از بروز آسیبهای دائمی، این سازه به حداقل ۵۰۰ میلیون یورو هزینه تعمیرات نیاز دارد.
پیشتر، دادستان ارشد دولتی کییف اعلام کرد بر اساس دادههای راداری اوکراین، از ژوئن ۲۰۲۴ تاکنون دستکم ۹۲ پهپاد روسی در شعاع پنج کیلومتری این سازه به پرواز درآمدهاند.
هنوز مشخص نیست اوکراین برای چهلمین سالگرد فاجعه چرنوبیل چه برنامهای تدارک دیده است، زیرا بهدلیل شرایط جنگی، جزییات مراسم رسمی از پیش اعلام نمیشود.
سکوت وهمانگیز چرنوبیل
رویترز در ادامه نوشت در فاصله حدود ۱۰۰ کیلومتری شمال کییف و در میان منطقهای ممنوعه به وسعت ۲۶۰۰ کیلومتر مربع، نیروگاه چرنوبیل در سکوتی وهمانگیز فرو رفته و جنگلهای گسترده اطرافش را در بر گرفته است.
نیروهای گارد ملی در این مجموعه نگهبانی میدهند؛ حدود ۲۲۵۰ کارمند در شیفتهای چندروزه فعالیت میکنند و روند تدریجی برچیدن تاسیسات را زیر نظر دارند. آخرین راکتور این نیروگاه در سال ۲۰۰۰ خاموش شد.
اتاق کنترل راکتور شماره چهار اکنون فضایی تاریک و متروک است که بقایای فرسوده و درهمریخته تجهیزات دوران شوروی در آن بهجا مانده است.
در اطراف نیروگاه و شهر رهاشده پریپیات، گوزنهای شمالی و اسبهای وحشی آزادانه رفتوآمد میکنند؛ نشانهای از اینکه در نبود انسان، طبیعت بار دیگر این منطقه را به تصرف خود درآورده است.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت پزشکیان، گفت: «با پنهان کردن مشکلات به راهکار نمیرسیم. راهی جز پذیرش وجود ندارد و باید واقعیت را بپذیریم. کمبود انرژی داریم. صنعت فولاد و پتروشیمی آسیبدیده، اما باید راهحل مشکل را پیدا کنیم»
از سال ۱۴۰۱، عوارض سالها عدم سرمایهگذاری مناسب در بخش انرژی، به خصوص تولید و شبکه انتقال برق، در کشور بروز کرد. در سالهای اخیر همزمان با آغاز فصل گرما، خاموشیهای گسترده در کشور رخ داده است. در تابستات سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، دولت با زمانبندی، برق خانگی را در شهرهای بزرگ و پایتخت قطع کرد.
در بخش صنعت، قطعی گسترده برق، خسارتهای سنگینی بهخصوص به کارگاههای کوچک وارد کرد.