سونا یکتا ۲۵ ساله که بر اثر اصابت گلوله جان خود را از دست داد و امید کلابی ۳۰ ساله که ماموران حکومت با ضربات شدید باتون بر سرش او را کشتند.

سونا یکتا، مادر یک دختر ۳ ساله

این جاویدنام در جریان اعتراضات ۱۸ دی‌ پره‌سر با شلیک گلوله کشته شد. او مادر یک دختر ۳ ساله بود و در یک بوتیک لباس کودک کار می‌کرد.

بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، سونا شب ۱۸ دی پس از خروج از محل کارش به جمع معترضان پیوست.

ماموران امنیتی در محدوده‌ای نزدیک به پایگاه سپاه پاسداران در پره‌سر به او شلیک کردند و جانش را گرفتند.

منابع آگاه به ایران‌اینترنشنال گفتند نهاد‌های امنیتی جمهوری اسلامی برای تحویل پیکر سونا به خانواده‌‌اش فشار آوردند و از همسرش اعتراف اجباری گرفتند.

سونا در زادگاهش در منطقه سنگده بالا به خاک سپرده شد و مراسم خاکسپاری و چهلم‌اش در فضای امنیتی و با حضور نیروهای سرکوب برگزار شد.

امید کلابی؛ اخاذی از خانواده برای تحویل پیکر

این جاویدنام در جریان اعتراضات ۱۸ دی‌ در پره‌سر بر اثر ضربات شدید باتون نیروهای بسیج به سرش به کما رفت.

او پس از چند روز بستری در بیمارستان انزلی، جان خود را از دست داد. امید پیمانکار ساختمان و پدر یک پسر ۶ ساله بود.

بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، برای تحویل پیکر او از خانواده‌اش مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان دریافت شد و پس از امضای تعهدنامه، مراسم خاکسپاری به‌صورت شبانه و تحت شرایط امنیتی برگزار شد.

بر پایه بیانیه شورای سردبیری ایران‌اینترنشنال، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی به دستور علی خامنه‌ای، دیکتاتور پیشین ایران، کشته شدند.

گزارش‌ها همچنین حاکی از آن است که ده‌ها هزار از معترضان به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند.

بر اساس گزارش‌ها و شواهد متعدد، در بسیاری از شهرها، برای تحویل پیکر کشته‌شدگان از خانواده‌های داغدار مبالغی سنگین با عنوان «حق تیر» دریافت شده است.