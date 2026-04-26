ترامپ: عامل تیراندازی دستگیر شده است
دونالد ترامپ میگوید عامل تیراندازی دستگیر شده است.
شبکه خبری سیانان خبر داد که دونالد ترامپ در امان است.
پیشتر نشست شام خبرنگاران کاخ سفید که با حضور دونالد ترامپ در حال برگزاری بود، برای لحظاتی به دلایل امنیتی متوقف شد و نیروهای امنیتی رییسجمهوری آمریکا ، ملانیا ترامپ؛ بانوی اول، و سایر افراد روی سن را از سالن خارج کردند.
خارج کردن ترامپ از محل ضیافت پس از شنیده شدن یک صدای بلند انجام شد و ماموران سرویس مخفی، او و سایر حضار بر روی سن را با خود بردند.
به نوشته خبرگزاری رویترز، دیگر مقامات دولت ترامپ که در این ضیافت شرکت داشتند، محل را تخلیه کردند.
پس از دقایقی، مجری برنامه خطاب به حضار گفت که جزییات ماجرا بعدا اعلام خواهد شد.
آژانس خبری کردپا خبر داد که با گذشت ۱۸ روز از «بازداشت خودسرانه» شلیر مامقادری، زن ۳۴ ساله اهل مهاباد، مشخص نیست به چه دلیل بازداشت شده است و در چه مکانی در ارومیه نگهداری میشود.
کردپا نوشت مامقادری که پیشتر در بهمن سال گذشته نیز بازداشت شده بود، مبتلا به سرطان سینه است و سرپرستی دو فرزندش را بر عهده دارد، و افزود که با این حال، او از دسترسی به وکیل، دارو و ملاقات با خانواده محروم است و فرزندانش بدون سرپرست ماندهاند.
یک منبع مطلع به کردپا گفت مامقادری بامداد ۱۹ فروردین «در پی یورش نیروهای امنیتی به منزلش و بدون ارائه حکم قضایی، بهصورت خودسرانه بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.»
او اشاره کرد پیگیریها نشان داده که مامقادری در ارومیه و احتمالا در یکی از مراکز امنیتی نگهداری میشود و افزود که مامقادری طی این ۱۸ روز تنها یک تماس چندثانیهای داشته و در آن اعلام کرده که حالش خوب است، اما تماس بلافاصله قطع شده است.
بر اساس این گزارش، مامقادری از طریق کار نظافت منازل، هزینه زندگی خود و کودکانش را تامین میکرده است.
به نوشته فاکسنیوز، لغو مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی در اسلامآباد در پی آنچه «اختلاف و سردرگمی» در حاکمیت ایران خوانده شد، بحثها درباره فروپاشی دوگانه «میانهرو- تندرو» را تشدید کرده است؛ هرچند برخی کارشناسان این شکاف را بیشتر تاکتیکی میدانند تا واقعی.
به گزارش فاکسنیوز، چند روز پس از آنکه مقامهای جمهوری اسلامی تلاش کردند تصویری از انسجام داخلی ارائه دهند، دونالد ترامپ مذاکرات برنامهریزیشده با حکومت ایران در اسلامآباد را لغو کرد و دلیل آن را «اختلافات داخلی و سردرگمی در رهبری» عنوان کرد.
ترامپ در پیامی اعلام کرد که «هیچکس در ایران نمیداند چه کسی مسئول است» و تاکید کرد ایالات متحده در موقعیت برتر قرار دارد. این اظهارات در شرایطی مطرح شد که به گفته تحلیلگران، نشانههایی از تضعیف روایت سنتی وجود دارد که بر وجود دو جناح «میانهرو» و «تندرو» در ساختار قدرت ایران تاکید میکرد.
بر اساس این گزارش، برخی کارشناسان ایرانی-آمریکایی معتقدند تحولات اخیر نشان میدهد تاکتیک «پلیس خوب، پلیس بد» - که جمهوری اسلامی برای کسب امتیازات در مذاکرات هستهای به کار میبرد - کارآیی خود را از دست داده است. به گفته آنها، مقامهای ایرانی در گذشته با ارائه چهرههای بهظاهر میانهرو در مذاکرات، تلاش میکردند غرب را به دادن امتیاز ترغیب کنند.
در مقابل، مقامهای جمهوری اسلامی این تحلیل را رد کردهاند. مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در واکنش به این ادعاها اعلام کرد که «وحدت داخلی» تقویت شده و در مقابل، «شکاف در جبهه دشمن» ایجاد شده است.
فاکسنیوز در ادامه به نقل از مریم معمارصادقی، پژوهشگر ارشد، مینویسد که جمهوری اسلامی طی دههها از «میانهروها» بهعنوان پوششی برای پیشبرد سیاستهای خود استفاده کرده است. او تاکید کرد این رویکرد با هدف گرفتن امتیازات بیشتر از غرب طراحی شده بود.
با این حال، برخی تحلیلگران بر این باورند که اختلافات درون حاکمیت ایران واقعی است، اما ماهیتی محدود دارد. نوید محبی، تحلیلگر، در این گزارش تاکید میکند که اختلافات میان جناحهای مختلف بیشتر بر سر تاکتیکهاست، نه بر سر اصول. به گفته او، تصمیمگیریهای کلیدی همواره در اختیار رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران بوده است.
محبی همچنین گفت تجربههای گذشته نشان میدهد تفاوتی اساسی میان دولتهای موسوم به «میانهرو» و «تندرو» در نحوه برخورد با اعتراضات و مخالفان وجود نداشته است. او به سرکوب اعتراضات آبان ۱۳۹۸ در دوره حسن روحانی و وقایع دی ماه ۱۴۰۴ اشاره کرد که به گفته او نشاندهنده تداوم الگوی سرکوب در همه دولتهاست.
در همین حال، یک مقام منطقهای به فاکسنیوز گفته است که شکاف میان میانهروها و تندروها در ایران وجود دارد، اما این شکاف به تغییرات عملی منجر نشده است. او با اشاره به عملکرد مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی ایران، گفت او حتی نتوانسته وعدههای خود در زمینه آزادی اینترنت را عملی کند.
به گفته این مقام، در روند مذاکرات نیز اغلب از همین تقسیمبندی استفاده میشود: «میانهروها برای پیشبرد توافق وارد عمل میشوند و سپس تندروها همان امتیازات را مورد انتقاد قرار میدهند.»
در ادامه این گزارش، لادن بازرگان، فعال سیاسی، تاکید میکند آنچه اکنون مشاهده میشود نه از بین رفتن شکافها، بلکه آشکار شدن ماهیت واقعی آنهاست. به گفته او، چهرههای مختلف در ساختار قدرت ایران، با وجود تفاوتهای ظاهری، در چارچوبی مشترک عمل میکنند.
او افزود: «همه این افراد به حفظ نظام، گسترش نفوذ منطقهای و تقابل با آنچه ‘دشمن’ خوانده میشود متعهد هستند.»
گزارش فاکسنیوز نشان میدهد که در حالی که برخی تحلیلگران از فروپاشی روایت «میانهرو-تندرو» سخن میگویند، دیگران بر این باورند که این شکاف همچنان وجود دارد، اما بیش از آنکه نشاندهنده اختلافات بنیادین باشد، ابزاری تاکتیکی در سیاست داخلی و خارجی جمهوری اسلامی است.
سایت واینت نوشت با وجود تشدید کارزار فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، تردیدها درباره کارآمدی این رویکرد برای وادار کردن تهران به عقبنشینی افزایش یافته است. برخی تحلیلگران هشدار میدهند بدون حملات مستقیم به زیرساختهای حیاتی، تغییر رفتار جمهوری اسلامی بعید خواهد بود.
به نوشته واینت، ایالات متحده با اجرای یک کارزار گسترده اقتصادی موسوم به «طرح آناکوندا» تلاش میکند حکومت ایران را بدون ورود به جنگ مستقیم، به پذیرش توافق وادار کند. این در حالی است که تهران با خرید زمان و تهدیدهای متقابل، به دنبال تغییر موازنه فشار است.
بنابر این گزارش، در حالی که زندگی روزمره در بخشهای زیادی از اسرائیل بهتدریج به حالت عادی بازمیگردد، چهار جبهه اصلی - ایران، لبنان، غزه و کرانه باختری - همچنان در معرض خطر تشدید دوباره درگیری قرار دارند. در این میان، ایالات متحده و حکومت ایران وارد مرحلهای از «جنگ اقتصادی و روانی» شدهاند که هدف آن وادار کردن طرف مقابل به پذیرش حداقل خواستهها در مذاکرات است.
بر اساس این گزارش، دونالد ترامپ تلاش میکند با پرهیز از ورود مجدد به جنگ مستقیم، حداکثر فشار اقتصادی را بر جمهوری اسلامی وارد کند؛ در حالی که اسرائیل از حاشیه تحولات را دنبال کرده و همزمان برای احتمال ازسرگیری درگیری نظامی آماده میشود. هر دو طرف، واشینگتن و تهران، در کوتاهمدت به دنبال خرید زمان هستند. متن کامل را اینجا بخوانید .
شبکه تلویزیونی «کان نیوز» اسرائیل به نقل از چند مقام امنیتی این کشور گزارش داد که اسرائیل از ایالات متحده خواسته است تا لبنان را برای اقدام علیه حزبالله در مناطق خارج از خط دفاعی مقدم ارتش اسرائیل تحت فشار قرار دهد.
این منابع با اشاره به اینکه بدون فشار سیاسی ایالات متحده، توافق آتشبس به راحتی میتواند از بین برود، گفتند: «واقعیت میدانی پیچیده است.»
با این حال، شبکه «کان نیوز» اشاره کرد که «مشخص نیست» آیا ایالات متحده قصد دارد به درخواست اسرائیل عمل کند یا خیر.