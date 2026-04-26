هدف تیراندازی ضیافت شام خبرنگاران، مقامهای دولتی بودند
سیبیاس نیوز گزارش داد که مظنون تیراندازی ضیافت سالانه خبرنگاران با حضور ترامپ، اعتراف کرده که هدف او مقامات دولت بودند.
سیبیاس نیوز گزارش داد که مظنون تیراندازی ضیافت سالانه خبرنگاران با حضور ترامپ، اعتراف کرده که هدف او مقامات دولت بودند.
قوه قضاییه از اعدام عامر رامش، زندانی سیاسی، خبر داد. میزان، خبرگزاری قوه قضائیه نوشت عامر رامش به اتهام بغی، عضویت در جیش العدل و عضویت در گروه عبدالغفار نقشبندی اعدام شده است.
عامر رامش که هنگام بازداشت حدود ۱۸ سال سن داشت، در مهرماه ۱۴۰۳ در جریان یورش نیروهای امنیتی به یک مغازه عطاری در روستای بلینگی چابهار هدف تیراندازی قرار گرفت.
پس از بازداشت عامر رامش، رسانههای حکومتی ویدئویی از اعترافات تلویزیونی او منتشر کردند که در آن آثار آشکار کبودی و جراحت بر صورتش قابل مشاهده بود.
شبکه خبری انبیسی به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد مظنون به تیراندازی در نزدیکی ضیافت خبرنگاران کاخ سفید، پس از بازداشت بهدلیل جراحات وارده تحت درمان است.
یک مقام دیگر نیز تایید کرد مظنون در بیمارستان بستری است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، ویدیویی را در شبکه اجتماعی تروثسوشال منتشر کرد که لحظات خروج فرد مهاجم را از حلقه محافظتی ضیافت انجمن خبرنگاران کاخ سفید به تصویر میکشد.
ترامپ گفت این مرد مسلح به یک ایست بازرسی امنیتی یورش برد و تلاش کرد از این نقطه وارد محل مراسم شود.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، اعلام کرد گمان نمیکند تیراندازی در نزدیکی ضیافت انجمن خبرنگاران کاخ سفید به جنگ ایران ارتباطی داشته باشد، اما تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.
او تاکید کرد این حمله مسلحانه «تمرکز من را از جنگ ایران منحرف نمیکند».
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، اعلام کرد مقامها معتقدند فرد مظنون در حادثه تیراندازی بهتنهایی عمل کرده است.
او در توصیف آنچه هنگام شلیک گلوله از ذهنش گذشت، گفت در ابتدا تصور کرده صدای افتادن یک سینی را شنیده و این صدا «بسیار دور» به نظر میرسیده است.
رییسجمهوری آمریکا افزود ملانیا ترامپ، بانوی اول، «کاملا آگاه» بوده که تیراندازی رخ داده و به او گفته: «این صدای بدی است.»
