رییس پلیس واشینگتن: هنوز نمیتوانم انگیزه مظنون را بگویم
رییس پلیس واشینگتن گفت: هنوز نمیتوانم انگیزه مظنون را بگویم.
شبکه خبری سیبیاس نوشت که دونالد ترامپ به «افزایش خشونت سیاسی» اشاره کرد و گفت که این خشونت بر همه کشورها تأثیر میگذارد.
او افزود: «هیچ کشوری مصون نیست.»
ترامپ گفت که ریاست جمهوری ایالات متحده یک «حرفه خطرناک» است و سیاستهایش او را به «یک هدف تبدیل میکند.
او گفت: «ما به انجام کار عالی خود ادامه خواهیم داد. این تنها کاری است که از دست من برمیآید.»
دونالد ترامپ در توصیف آنچه هنگام شلیک گلوله از ذهنش گذشت، گفت که در ابتدا فکر کرد که یک سینی افتاده است و افزود که صدا «بسیار دور» بود. اما به گفته او، بانوی اول «کاملاً آگاه» بوده که تیراندازی روی داده است.
او با یادآوری اینکه همسرش به او گفته بود «این صدای بدی است»، گفت: «فکر میکنم او فوراً فهمید چه اتفاقی افتاده است.»
ترامپ گفت انگیزه تیرانداز مشخص نیست، اما گفت که «او مردی بود که وقتی روی زمین افتاد، بسیار شرور به نظر میرسید.»
او به خبرنگار دیگری گفت: «من درباره ترورهای سیاسی مطالعه کردهام و باید به شما بگویم تاثیرگذارترین افراد، کسانی که بیشترین کار را انجام میدهند، همانهایی هستند که هدف قرار میگیرند. به نامها نگاه کنید؛ آبراهام لینکلن، و دیگر افرادی که در چنین شرایطی قرار گرفتند و هدف قرار داده شدند.»
دونالد ترامپ در پاسخ به این پرسش که آیا تیراندازی به جنگ ایران مرتبط بوده است، گفت: «فکر نمیکنم.»
او افزود: «اما هرگز نمیتوان با قطعیت گفت. اطلاعات زیادی به دست خواهیم آورد. بهترین افراد جهان روی این موضوع کار میکنند و جزئیات بیشتری مشخص خواهد شد.»
ترامپ در بخش دیگری از سخنانش گفت: «ما نمیتوانیم اجازه دهیم که جمهوری اسلامی به سلاح هستهای دست پیدا کند. اگر آنها به سلاح هستهای دست یابند، همه خطرها در مقایسه با آن بسیار ناچیز خواهند بود. اگر آنها سلاح هستهای داشته باشند، بدون تردید از آن استفاده خواهند کرد»
دونالد ترامپ گفت که مظنون از ایالت کالیفرنیا بود و او را از «اراذل و اوباش» نامید که «به قانون اساسی ما حمله کرده است.»
ترامپ افزود: «فکر میکنم او در کالیفرنیا زندگی میکند، و او یک فرد بیمار است، یک فرد بسیار بیمار، و ما نمیخواهیم چنین اتفاقاتی رخ دهد.»
او همچنین گفت مظنون احتمالاً تنها بوده، اما ماموران اجرای قانون بعداً متوجه خواهد شد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، اعلام کرد که مظنون سلاحهای زیادی به همراه داشت.
او اشاره کرد که یک افسر مورد اصابت گلوله قرار گرفت ولی در وضعیت بسیار خوبی به سر میبرد.
ترامپ مراسم ضیافت شام خبرنگاران کاخ سفید را شبی از اتحاد بین مطبوعات و هر دو جناح سیاسی توصیف کرد.
او گفت: «من سالنی را دیدم که کاملاً متحد بود.»