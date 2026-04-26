گفتوگوی عراقچی با وزیران خارجه مصر و ترکیه
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در تماسهایی جداگانه با همتایان خود در مصر و ترکیه گفتوگو کرد.
بررسی چشمانداز آتشبس و آخرین تحولات منطقهای محور این گفتوگوها عنوان شده است.
شبکه خبری انبیسی به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد مظنون به تیراندازی در نزدیکی ضیافت خبرنگاران کاخ سفید، پس از بازداشت بهدلیل جراحات وارده تحت درمان است.
یک مقام دیگر نیز تایید کرد مظنون در بیمارستان بستری است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، ویدیویی را در شبکه اجتماعی تروثسوشال منتشر کرد که لحظات خروج فرد مهاجم را از حلقه محافظتی ضیافت انجمن خبرنگاران کاخ سفید به تصویر میکشد.
ترامپ گفت این مرد مسلح به یک ایست بازرسی امنیتی یورش برد و تلاش کرد از این نقطه وارد محل مراسم شود.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، اعلام کرد گمان نمیکند تیراندازی در نزدیکی ضیافت انجمن خبرنگاران کاخ سفید به جنگ ایران ارتباطی داشته باشد، اما تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.
او تاکید کرد این حمله مسلحانه «تمرکز من را از جنگ ایران منحرف نمیکند».
سایر تحولات مربوط به این حادثه را اینجا بخوانید.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده آمریکا، گفت مقامها معتقدند فرد مظنون در حادثه تیراندازی به تنهایی عمل کرده است.
او در توصیف آنچه هنگام شلیک گلوله از ذهنش گذشت، گفت ابتدا تصور کرده صدای افتادن یک سینی را شنیده و این صدا «بسیار دور» به نظر میرسیده است. با این حال، به گفته ترامپ، بانوی اول «کاملاً آگاه» بوده که تیراندازی رخ داده است.
ترامپ با اشاره به واکنش همسرش گفت او به وی گفته است «این صدای بدی است» و افزود: «فکر میکنم او فوراً فهمید چه اتفاقی افتاده است.»
رییسجمهوری آمریکا همچنین گفت انگیزه تیرانداز هنوز مشخص نیست، اما افزود «او مردی بود که وقتی روی زمین افتاد، بسیار شرور به نظر میرسید.»
ترامپ در ادامه به خبرنگاری دیگر گفت درباره ترورهای سیاسی مطالعه کرده و افزود: «تاثیرگذارترین افراد، کسانی که بیشترین کار را انجام میدهند، همانهایی هستند که هدف قرار میگیرند.» او با اشاره به نامهایی چون آبراهام لینکلن، گفت افرادی که هدف سوءقصد قرار گرفتهاند، اغلب چهرههای بسیار تاثیرگذار بودهاند.