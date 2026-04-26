مظنون تیراندازی شناسایی شد
دو مقام اجرای قانون به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفتند که مظنون تیراندازی، کول توماس آلن، ۳۱ ساله، اهل تورنس در ایالت کالیفرنیا، شناسایی شده است.
دونالد ترامپ در پاسخ به این پرسش که آیا تیراندازی به جنگ ایران مرتبط بوده است، گفت: «فکر نمیکنم.»
او افزود: «اما هرگز نمیتوان با قطعیت گفت. اطلاعات زیادی به دست خواهیم آورد. بهترین افراد جهان روی این موضوع کار میکنند و جزئیات بیشتری مشخص خواهد شد.»
ترامپ در بخش دیگری از سخنانش گفت: «ما نمیتوانیم اجازه دهیم که جمهوری اسلامی به سلاح هستهای دست پیدا کند. اگر آنها به سلاح هستهای دست یابند، همه خطرها در مقایسه با آن بسیار ناچیز خواهند بود. اگر آنها سلاح هستهای داشته باشند، بدون تردید از آن استفاده خواهند کرد»
دونالد ترامپ گفت که مظنون از ایالت کالیفرنیا بود و او را از «اراذل و اوباش» نامید که «به قانون اساسی ما حمله کرده است.»
ترامپ افزود: «فکر میکنم او در کالیفرنیا زندگی میکند، و او یک فرد بیمار است، یک فرد بسیار بیمار، و ما نمیخواهیم چنین اتفاقاتی رخ دهد.»
او همچنین گفت مظنون احتمالاً تنها بوده، اما ماموران اجرای قانون بعداً متوجه خواهد شد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، اعلام کرد که مظنون سلاحهای زیادی به همراه داشت.
او اشاره کرد که یک افسر مورد اصابت گلوله قرار گرفت ولی در وضعیت بسیار خوبی به سر میبرد.
ترامپ مراسم ضیافت شام خبرنگاران کاخ سفید را شبی از اتحاد بین مطبوعات و هر دو جناح سیاسی توصیف کرد.
او گفت: «من سالنی را دیدم که کاملاً متحد بود.»
کلودیا شینباوم، رییسجمهوری مکزیک، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت خیلی خوب است که حال رییسجمهوری آمریکا و همسرش پس از وقایع اخیر خوب است.
او نوشت ما مراتب احترام خود را ابراز میکنیم. خشونت هرگز نباید راه حل باشد.
حکیم جفریز، رهبر اقلیت دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا، از اقدام سریع ماموران اجرای قانون برای محافظت از حاضران در ضیافت شام خبرنگاران کاخ سفید قدردانی کرد.
او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «برای امنیت کسانی که ممکن است در معرض خطر باشند دعا میکنم. خشونت و هرج و مرج در آمریکا باید پایان یابد.»