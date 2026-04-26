دادستان کل موقت ایالات متحده: تحقیقات در حال انجام است
تاد بلانش، دادستان کل موقت ایالات متحده گفت: تحقیقات در حال انجام است، به زودی اتهامات مربوط به تیراندازی مطرح خواهد شد
دونالد ترامپ گفت که مظنون از ایالت کالیفرنیا بود و او را از «اراذل و اوباش» نامید که «به قانون اساسی ما حمله کرده است.»
ترامپ افزود: «فکر میکنم او در کالیفرنیا زندگی میکند، و او یک فرد بیمار است، یک فرد بسیار بیمار، و ما نمیخواهیم چنین اتفاقاتی رخ دهد.»
او همچنین گفت مظنون احتمالاً تنها بوده، اما ماموران اجرای قانون بعداً متوجه خواهد شد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، اعلام کرد که مظنون سلاحهای زیادی به همراه داشت.
او اشاره کرد که یک افسر مورد اصابت گلوله قرار گرفت ولی در وضعیت بسیار خوبی به سر میبرد.
ترامپ مراسم ضیافت شام خبرنگاران کاخ سفید را شبی از اتحاد بین مطبوعات و هر دو جناح سیاسی توصیف کرد.
او گفت: «من سالنی را دیدم که کاملاً متحد بود.»
کلودیا شینباوم، رییسجمهوری مکزیک، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت خیلی خوب است که حال رییسجمهوری آمریکا و همسرش پس از وقایع اخیر خوب است.
او نوشت ما مراتب احترام خود را ابراز میکنیم. خشونت هرگز نباید راه حل باشد.
حکیم جفریز، رهبر اقلیت دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا، از اقدام سریع ماموران اجرای قانون برای محافظت از حاضران در ضیافت شام خبرنگاران کاخ سفید قدردانی کرد.
او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «برای امنیت کسانی که ممکن است در معرض خطر باشند دعا میکنم. خشونت و هرج و مرج در آمریکا باید پایان یابد.»
یک مقام افبیآی اعلام کرد که مظنون به سمت مامور سرویس مخفی تیراندازی کرده بود و گفت که حال این مامور خوب است.
او همچنین گفت که مهاجم، مسلح به تفنگ ساچمهای (شات گان) بود.
شاتگان (Shotgun) نوعی سلاح گرم است که معمولاً برای شلیک تعداد زیادی ساچمه یا یک گلوله بزرگ (اسلاگ) در هر بار شلیک طراحی شده است.
این سلاح بیشتر در فواصل نزدیک کاربرد دارد و بهدلیل پخش شدن ساچمهها، احتمال اصابت به هدف را افزایش میدهد. برد مؤثر آنها معمولاً کوتاهتر از تفنگهای معمولی است، اما در فاصله نزدیک قدرت تخریب بالایی دارند.