شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان در حساب ایکس خود نوشت که شامگاه شنبه گفت‌وگوی تلفنی «گرم و سازنده‌ای» با مسعود پزشکیان درباره «وضعیت در حال تحول منطقه» داشته است.

او گفت از «ادامه تعامل ایران» و اعزام عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، به اسلام‌آباد، قدردانی کرده است.

نخست‌وزیر پاکستان افزود: «بار دیگر تأکید کردم که پاکستان با حمایت دوستان و شرکا، متعهد است به‌عنوان یک تسهیل‌گر صادق و صمیمی عمل کند و بی‌وقفه برای پیشبرد صلح پایدار و ثبات بلندمدت در منطقه تلاش خواهد کرد.»