شبکه خبری سی‌بی‌اس در گزارشی نوشت با گذشت هشت هفته‌ از آغاز جنگ ایران، قیمت بنزین به بیش‌ از ۴ دلار در هر گالن رسیده است، خریداران خانه تحت فشار قرار گرفته‌اند و تورم به بالاترین سطح خود در حدود دو سال گذشته رسیده است.

سی‌لب‌اس به نقل از اقتصاددانان نوشت حتی اگر جنگ به زودی پایان یابد، آمریکایی‌ها احتمالاً ماه‌ها پیامد اقتصادی آن را احساس خواهند کرد.

مارک زندی، اقتصاددان ارشد مودیز آنالیتیکس، گفت: «فکر می‌کنم آسیب قبل از این هم وارد شده است، تا حدی به این دلیل که هیچ راه برگشتی برای قیمت نفت، حداقل در آینده نزدیک وجود ندارد.»

بر اساس این گزارش، نفت خام برنت، معیار بین‌المللی، تا ظهر جمعه، با قیمت ۱۰۵ دلار در هر بشکه معامله می‌شد که نسبت به قبل از شروع جنگ، ۴۴ درصد افزایش داشته است.

زندی گفت: به دلیل خسارات گسترده به تأسیسات انرژی در سراسر خاورمیانه، تولید نفت مدت زیادی طول خواهد کشید تا به سطح قبل از جنگ، یعنی ۱۰۰ میلیون بشکه در روز، برسد.

لیدیا بوسور، اقتصاددان، با اشاره به «تأثیرات ماندگار» جنگ، گفت: «عادی‌سازی کامل زمان می‌برد، به خصوص در مورد زنجیره‌های تأمین، در مورد ظرفیت انرژی.»

سی‌بی‌اس اشاره کرد که کاخ سفید بلافاصله به درخواست اظهار نظر در این مورد پاسخ نداد.