تشکیلات خودگردان فلسطینی مستقر در کرانه باختری گفته امیدوار است گنجاندن شهر دیرالبلح در غزه در این انتخابات، ادعای حاکمیت آن بر سرزمینی را تقویت کند که در سال ۲۰۰۷ از سوی حماس از آن بیرون رانده شد.
بهگزارش رویترز، برخی از ساکنان غزه که در این باریکه ویرانشده برای تامین نیازهای اولیه خود تلاش میکنند، از فرصت رأی دادن استقبال کردند.
ممدوح البهیسی، رأیدهنده ۵۲ ساله، در مرکز رأیگیری دیرالبلح گفت: «بهعنوان یک فلسطینی و فرزند نوار غزه، احساس افتخار میکنم که پس از این جنگ، روند دموکراتیک بازمیگردد.»
با این حال، میزان مشارکت پایین بود؛ بر اساس آمار رسمی، تا ساعت ۱۳ به وقت محلی، مشارکت در دیرالبلح ۱۳.۸ درصد و در کرانه باختری ۲۵.۳ درصد بود. رأیگیری در کرانه باختری تا ساعت ۱۹ ادامه یافت، در حالی که در دیرالبلح بهدلیل محدودیتهای برق مراکز رایگیری یک ساعت زودتر بسته شدند.
محمود عباس، رییس تشکیلات خودگردان فلسطینی، هنگام انداختن رأی خود در یک مرکز رأیگیری در منطقه البیره، نزدیک رامالله، گفت در نهایت انتخابات در سراسر نوار غزه برگزار خواهد شد.
او گفت: «غزه بخشی جداییناپذیر از کشور فلسطین است. بنابراین ما با همه ابزارها تلاش کردیم که انتخابات در دیرالبلح برگزار شود تا وحدت دو بخش کشور با هم تایید شود.»
این در حالی است که اسرائیل کنترل خود را بر غزه و کرانه باختری گسترش داده است.
از زمان اجرای آتشبس میان حماس و اسرائیل در غزه با میانجیگری آمریکا در ماه اکتبر، مذاکرات پراکنده به رهبری ایالات متحده پیشرفت اندکی به سوی توافقی داشته که نظارت بینالمللی بر غزه را در نظر میگیرد.
دولتهای اروپایی و عربی بهطور کلی از بازگشت نهایی حاکمیت تشکیلات خودگردان فلسطینی به غزه، همراه با ایجاد کشور مستقل فلسطینی، حمایت میکنند. این کشور شامل غزه، بیتالمقدس شرقی و کرانه باختری خواهد بود؛ جایی که تشکیلات خودگردان فلسطینی تحت اشغال اسرائیل خودگردانی محدودی اعمال میکند.
دیپلماتهای غربی میگویند انتخابات محلی میتواند گامی به سوی نخستین انتخابات ملی در نزدیک به دو دهه باشد و اصلاحاتی را پیش ببرد که تشکیلات خودگردان میگوید برای افزایش شفافیت و پاسخگویی در جریان است.
منیف تریش، یکی از نامزدها در کرانه باختری، گفت: «امیدواریم روندی که امروز انجام شد، با انتخابات پارلمانی و ریاستجمهوری تکمیل شود.»
رأیگیری روز شنبه نخستین انتخابات از هر نوع در غزه از سال ۲۰۰۶ و نخستین انتخابات فلسطینی از زمان آغاز جنگ غزه بیش از دو سال پیش با حمله فرامرزی حماس به جوامع جنوب اسرائیل است. انتخابات شهرداریها آخرین بار چهار سال پیش در کرانه باختری برگزار شد.
مشکل پرداخت حقوق
تشکیلات خودگردان فلسطینی در پرداخت حقوق با مشکل روبهروست زیرا اسرائیل درآمدهای مالیاتی را که به نمایندگی از آن جمعآوری میکند، نگه داشته است؛ موضوعی که نگرانیها از فروپاشی اقتصادی را افزایش داده است.
اسرائیل نگه داشتن این پولها را در اعتراض به پرداختهای رفاهی به زندانیان و خانوادههای افرادی که از سوی نیروهایش کشته شدهاند توجیه میکند؛ پرداختهایی که به گفته اسرائیل، حملات را تشویق میکند.
دولت اسرائیل همچنین اقداماتی برای کمک به شهرکنشینان جهت تصاحب زمینهای کرانه باختری انجام داده است. بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل، بارها گفته است: «ما به کشتن ایده کشور فلسطینی ادامه خواهیم داد.»
در دیرالبلح، که نسبت به دیگر شهرهای غزه از زمان حمله اسرائیل در سال ۲۰۲۳ آسیب کمتری دیده، بنرهای حاوی فهرست نامزدها از ساختمانها آویزان شده است.
کمیته انتخابات فلسطین تخریب گسترده را از جمله دلایلی عنوان کرده که باعث شده رأیگیری در سایر نقاط غزه برگزار نشود؛ بیش از نیمی از غزه تحت کنترل اسرائیل است و باقی آن تحت حاکمیت حماس قرار دارد.
حماس انتخابات را تحریم کرده اما برخی نامزدهای همسو با آن در انتخابات شرکت کردهاند.
برخی گروههای فلسطینی در اعتراض به درخواست تشکیلات خودگردان از نامزدها برای حمایت از توافقهای آن، که شامل به رسمیت شناختن کشور اسرائیل است، انتخابات را تحریم کردهاند.
حماس، که نزدیک به دو دهه بر غزه حکومت کرده است، هیچ نامزدی را بهطور رسمی معرفی نکرده، اما یکی از فهرستها در انتخابات دیرالبلح از نگاه ساکنان و تحلیلگران بهطور گسترده همسو با آن تلقی میشود.
تحلیلگران میگویند عملکرد نامزدهای مرتبط با این گروه شبهنظامی میتواند میزان محبوبیت آن را بسنجد. بیشتر نامزدها، از جمله در کرانه باختری، تحت عنوان فتح، جنبش سیاسی اصلی پشت تشکیلات خودگردان، یا بهعنوان مستقل شرکت کردهاند.
حماس گفته است نتایج را محترم خواهد شمرد. منابع فلسطینی پیش از رأیگیری به رویترز گفتند نیروهای پلیس مدنی این گروه برای حفاظت از مراکز رأیگیری در غزه مستقر خواهند شد.
کمیته مرکزی انتخابات فلسطین اعلام کرد بیش از یک میلیون فلسطینی، از جمله ۷۰ هزار نفر در غزه، واجد شرایط رأی دادن هستند و انتظار میرود نتایج اواخر شنبه یا روز یکشنبه اعلام شود.