ایرانیان آلمان با حمل پرچمهای شیروخورشید در دوسلدورف تجمع کردند
ایرانیان آلمان روز شنبه در دوسلدورف تجمع کرده و با حمل پرچمهای شیروخورشید، آمریکا و اسرائیل شعار «جاوید شاه و پاینده ایران» سر دادند.
در ادامه تنش میان اسرائیل و حزبالله و با وجود آتشبس سههفتهای، در ساعات گذشته چند بار آژیر خطر در شهرهای شمالی اسرائیل به صدا درآمد.
ارتش اسرائیل اعلام کرد شب گذشته پرتابگرهای موشکی حزبالله را در جنوب لبنان هدف قرار داده است.
گزارش اشکان صفایی، خبرنگار ایراناینترنشنال:
دونالد ترامپ اعلام کرد پیشنهادی که از سوی مقامهای جمهوری اسلامی برای دستیابی به توافق صلح پایدار دریافت کرده «کافی نبوده» و به همین دلیل سفر استیو ویتکاف و جرد کوشنر به اسلامآباد را لغو کرده است.
ترامپ پیش از سوار شدن به هواپیمای ریاستجمهوری در فلوریدا گفت: «آنها سندی به ما دادند که باید بهتر میبود و جالب اینکه بلافاصله پس از لغو آن، ظرف ۱۰ دقیقه یک سند جدید دریافت کردیم که بسیار بهتر بود.»
او بدون اشاره به جزییات پیشنهاد جمهوری اسلامی، بار دیگر تاکید کرد تهران باید برنامه هستهای خود را متوقف کند و گفت: «آنها سلاح هستهای نخواهند داشت، موضوع بسیار ساده است... آنها پیشنهادهای زیادی دادند، اما کافی نبود.»
ترامپ همچنین گفت با «هر کسی که لازم باشد» مذاکره میکند، اما دلیلی برای «صبر کردن دو روزه و سفر ۱۶ یا ۱۷ ساعته» وجود ندارد و افزود: «هر وقت بخواهند، میتوانند با من تماس بگیرند.»
ترامپ درباره تصمیمش برای لغو سفر نمایندگان آمریکا به پاکستان برای مذاکره با هیات جمهوری اسلامی گفت هیات او با «افرادی که هیچکس آنها را نمیشناسد» دیدار نخواهد کرد.
ترامپ جیدی ونس، استیو ویتکاف و جرد کوشنر را «همگی بسیار شایسته» توصیف کرد، اما افزود: «آنها قرار نبود با رهبر کشور دیدار کنند، بلکه با افراد دیگری ملاقات میکردند و من گفتم ما این کار را انجام نمیدهیم.»
דונالד ترامپ اعلام کرد پیشنهادی که از سوی جمهوری اسلامی برای دستیابی به توافق صلح پایدار دریافت کرده «کافی نبوده» و به همین دلیل سفر به اسلامآباد را لغو کرده است.
سناتور لیندسی گراهام تصمیم ترامپ برای لغو سفر استیو ویتکاف و جرد کوشنر به پاکستان را «بسیار خردمندانه» توصیف کرد.
او افزود: «بیایید محاصره را ادامه دهیم، تنگه را باز کنیم و در صورت لزوم عملیات نظامی را از سر بگیریم تا اطمینان حاصل شود ایران هرگز به شیوههای پیشین خود بازنگردد.»
شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان در حساب ایکس خود نوشت که شامگاه شنبه گفتوگوی تلفنی «گرم و سازندهای» با مسعود پزشکیان درباره «وضعیت در حال تحول منطقه» داشته است.
او گفت از «ادامه تعامل ایران» و اعزام عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، به اسلامآباد، قدردانی کرده است.
نخستوزیر پاکستان افزود: «بار دیگر تأکید کردم که پاکستان با حمایت دوستان و شرکا، متعهد است بهعنوان یک تسهیلگر صادق و صمیمی عمل کند و بیوقفه برای پیشبرد صلح پایدار و ثبات بلندمدت در منطقه تلاش خواهد کرد.»