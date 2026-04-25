این ناو مستقر در نورفولک، دوره تعمیرات و به‌روزرسانی برنامه‌ریزی‌شده خود را زودتر از موعد به پایان رسانده؛ اقدامی که در شرایط افزایش تقاضا برای حضور نظامی آمریکا در مناطق مختلف جهان، اهمیت راهبردی دارد.

به نوشته نشریه فوربس، این تحول در حالی رخ می‌دهد که ناو «یواس‌اس تئودور روزولت» نیز اخیراً عملیات معمول خود را در اقیانوس آرام انجام داده و احتمال می‌رود به‌زودی برای ماموریت جدید اعزام شود. مقصد این ناو اعلام نشده، اما گمانه‌زنی‌ها از احتمال اعزام آن به خاورمیانه برای جایگزینی یکی از ناوهای مستقر در منطقه حکایت دارد.

در حال حاضر، سه ناو هواپیمابر آمریکایی در حوزه عملیاتی فرماندهی مرکزی (سنتکام) حضور دارند: «یواس‌اس جورج اچ. دبلیو. بوش» که به‌تازگی به منطقه وارد شده، ناو هواپیمابر «آبراهام لینکلن» که از فوریه در دریای عرب مستقر است، و «یواس‌اس جرالد آر. فورد » که در دریای سرخ فعالیت می‌کند. ناو فورد، جدیدترین ناو نیروی دریایی آمریکا، اخیراً با ثبت بیش از ۳۰۰ روز حضور در دریا رکورد طولانی‌ترین ماموریت پس از جنگ ویتنام را شکسته است.

دوره تعمیرات برنامه‌ریزی‌شده که برای این ناو انجام شد، شامل مجموعه‌ای از تعمیرات، نوسازی‌ها و ارتقاهای فنی برای حفظ عمر عملیاتی ۵۰ ساله و آمادگی برای ماموریت‌های آینده بوده است. به گفته مقام‌های پروژه، بیش از ۴ هزار نفر روزانه در این برنامه مشارکت داشتند و بیش از ۲۵ هزار روز کاری صرف اجرای آن شد، در حالی که پروژه با مدیریت منابع و صرفه‌جویی، زیر بودجه پیش‌بینی‌شده به پایان رسید.

این در حالی است که هفته گذشته یک آتش‌سوزی کوچک در ناو آیزنهاور منجر به زخمی شدن سه ملوان شد که به گفته نیروی دریایی، همگی به خدمت بازگشته‌اند.

با وجود در اختیار داشتن ۱۱ ناو هواپیمابر هسته‌ای، طولانی بودن فرآیند تعمیر و آماده‌سازی این ناوها باعث شده ظرفیت عملیاتی نیروی دریایی آمریکا تحت فشار قرار گیرد. در حال حاضر، مشخص نیست به‌جز آیزنهاور و تئودور روزولت، ناو دیگری در سال ۲۰۲۶ آماده اعزام شود.

همزمان، تاخیر در ساخت ناو هواپیمابر «جان اف کندی» باعث شده برنامه بازنشستگی ناو قدیمی «یواس‌اس نیمیتز» نیز به تعویق بیفتد. ناو نیمیتز اکنون در قالب یک ماموریت پایانی در آمریکای جنوبی فعالیت می‌کند و در رزمایش‌های مشترک و بازدید از بنادر کشورهای منطقه مشارکت دارد.

کارشناسان نظامی تاکید دارند که در شرایط کنونی، که حضور نظامی آمریکا در چندین جبهه به‌طور همزمان مورد نیاز است، هرگونه تاخیر در آماده‌سازی ناوهای هواپیمابر می‌تواند خلایی راهبردی ایجاد کند. از این رو، تسریع در بازگشت ناو آیزنهاور به ناوگان عملیاتی، به‌عنوان یک ضرورت امنیت ملی برای ایالات متحده ارزیابی می‌شود.

