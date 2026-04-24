خبرگزاری فارس به نقل از منابع نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی (شعام) نوشت: «هیچ مذاکرهای با آمریکا قرار نیست انجام شود.»
این خبرگزاری افزود که بر اساس اعلام رسمی، سفر کنونی عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی «در ادامه رایزنیهای دوجانبه با اسلامآباد و کاملا مستقل از برنامه سفر هیات آمریکایی انجام میشود.»
فارس به اظهارات پیشین سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اشاره کرده که «اعلام کرده بود هرگونه تصمیمگیری درباره مذاکره با آمریکا، صرفا براساس منافع ملی و در زمان مقتضی انجام خواهد شد.»
پیشتر خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران نیز نوشت که وزیر خارجه جمهوری اسلامی در سفر به پاکستان «هیچ مذاکرهای با آمریکاییها در دستور کار» ندارد.
این خبرگزاری افزود: «سفر آقای عراقچی به اسلامآباد برای مذاکره با آمریکاییها نیست بلکه او با طرف پاکستانی درباره ملاحظات ایران درباره پایان جنگ گفتگو خواهد کرد.»
این در حالی است که کارولین لیویت، سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید پیشتر اعلام کرد که استیو ویتکاف و جرد کوشنر شنبه صبح به پاکستان اعزام میشوند تا در گفتوگوهای مرتبط با جمهوری اسلامی شرکت کنند.
بر اساس این اظهارات، تهران درخواست برگزاری نشست حضوری داده است.