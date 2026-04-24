وزیر خزانهداری آمریکا، تمدید معافیتهای واشینگتن برای نفت ایران و روسیه را رد کرد
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در گفتوگو با خبرگزاری آسوشیتدپرس، تمدید معافیتهای واشینگتن برای نفت ایران و روسیه را رد کرد.
او جمعه گفت که ایالات متحده قصد ندارد معافیتی را که اجازه خرید نفت و فرآوردههای نفتی روسیه را که در حال حاضر در دریا هستند، تمدید کند و تمدید معافیت یکباره برای نفت ایران در دریا کاملاً منتفی است.
بسنت همچنین در مورد روسیه گفت: «تصور نمیکنم که تمدید دیگری داشته باشیم. فکر میکنم نفت روسیه روی آب تا حد زیادی جذب شده است.»