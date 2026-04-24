رییس کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا خواستار ازسرگیری حملات علیه جمهوری اسلامی شد
راجر ویکر، رییس کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا، در بیانیهای از دونالد ترامپ، رییسجمهوری این کشور، خواست حملات تهاجمی علیه جمهوری اسلامی را از سر بگیرد.
او گفت: «زمان مذاکره با حکومت ایران به پایان رسیده است. جانشینان تندروی خامنهای هرگز قابل اعتماد نیستند که به هیچ وعده یا توافقی پایبند بمانند.»
ویکر ادامه داد: «فرمانده کل قوای ما باید به رهبران نظامی کارآزموده خود دستور دهد توانمندیهای نظامی متعارف ایران را بهطور کامل نابود کنند و هر آنچه از برنامه هستهای آنها باقی مانده است از میان ببرند.»
او تاکید کرد چنین اقدامی را تنها راه تضمین ثبات پایدار در منطقه میداند.