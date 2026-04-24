یک شهروند: در بندرعباس با توزیع پیاز حامیان حکومت را در خیابان نگه میدارند
یک شهروند با ارسال پیامی به ایراناینترنشنال گفت مقامهای بندرعباس برای نگه داشتن حامیان حکومت در خیابانها، از طریق یک مسجد میان افراد گونیهای پیاز توزیع میکنند.
یک شهروند با ارسال پیامی به ایراناینترنشنال گفت مقامهای بندرعباس برای نگه داشتن حامیان حکومت در خیابانها، از طریق یک مسجد میان افراد گونیهای پیاز توزیع میکنند.
مخاطبان ایراناینترنشنال با ارسال پیامهایی با اشاره به بحران معیشت در کشور، از گرانی شدید دارو، تاخیر در پرداخت حقوق و مشکلات ناشی از ادامه قطع اینترنت انتقاد کردند.
در ادامه، گزیدهای از پیامهای شهروندان آمده است.
- «گرونی داره کمرمون رو خم میکنه. امروز برای بسته ۳۰ عددی داروی مخصوص روده یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان پول دادم. دردناکتر اینه که این دارو اصلا بیمه نداره و حتی بیمه تکمیلی هم شاملش نمیشه.»
- «از تهران پیام میدم. واقعا شرایط زندگی سخت شده. من کارمند اسنپ هستم. حقوق تمامی کارکنان رو نصف پرداخت کردند که واقعا نتونستیم حتی اجارهخونه بدیم.»
- «در این وضع، ما دانشجوهای دانشگاه آزاد خیلی سختی میکشیم. کلی پول شهریه میدیم، ولی سایت بالا نمیآد و استادها نمیتونن درس بدن.»
در پی اقدام یک فرد در پاشیدن ماده رنگی به سوی شاهزاده رضا پهلوی در برلین، شماری از شهروندان با ارسال پیامهایی به ایراناینترنشنال، به این رویداد واکنش نشان دادند و از تیم محافظت او انتقاد کردند.
در یکی از این پیامها آمده است: «شاهزاده تمام امید ما برای عبور از روزای سخت و سیاهی است که این همه سال تحمل کردیم، چرا تیم محافظ ایشان نتوانست به موقع جلو فرد حمله کننده را بگیرد؟ اگر به جای آب گوجه، اسید یا هرچیز دیگری دستش بود چه؟»
شهروندی دیگر در پیامی مشابه گفت: «دقیقا تیم حفاظتی شاهزاده کجا هستند و چهکار میکنند؟ اگر خدای ناکرده به جای آب گوجه، اسید یا ماده سمی بود چه کار میکردیم؟ چرا آنقدر سهلانگاری کردید؟»
مخاطبی دیگر از شیراز نوشت: «امنیت شاهزاده رضا پهلوی برای ما بسیار بسیار مهم است. اگر اتفاقی برای ایشان رخ دهد، تیم امنیتیشان را نخواهیم بخشید. مراقب شاه ما باشید.»
مخاطبان دیگری نیز اشاره کردند با این سطح پایین از حفاظت، مهاجم میتوانست با سلاح سرد یا وسیله آسیبزای دیگری به شاهزاده رضا پهلوی حمله کند و پیامدهایی جدی به دنبال داشته باشد.
پلیس آلمان پنجشنبه سوم اردیبهشت در بیانیهای اعلام کرد شاهزاده رضا پهلوی پس از نشست خبری خود، با «مایع قرمزی که ظاهرا آب گوجه فرنگی بود» هدف قرار گرفت.
پلیس مردی که این اقدام را انجام داده بود بازداشت شد.
مخاطبی با اشاره به حمله نوشت: «میتوانیم بپرسیم پس این تیم امنیتی شاهزاده چه میکردند که یک نفر توانسته آنقدر راحت از پشت سر نزدیک شود و به ایشان حمله کند؟»
مخاطبی دیگر نیز به انتقاد از پلیس آلمان در مقابله با این حادثه و ایجاد فضای ایمن در اطراف محل نشست خبری پرداخت.
پلیس آلمان در بیانیهای اعلام کرد مردی که در مقابل کنفرانس مطبوعاتی بازداشت شد، هیچگونه اعتبارنامه یا کارت خبرنگاری همراه نداشت و پیشتر نیز مورد توجه پلیس قرار نگرفته بود.
در این بیانیه آمده است: «تحقیقات علیه او به اتهام ضرب و جرح، تخریب اموال و توهین به افراد فعال در عرصه سیاسی در حال شروع است.»
شهروندی از خرمآباد نیز با اشاره به نقش شاهزاده رضا پهلوی در جریان مبارزه با جمهوری اسلامی، گفت: «جان شاهزاده جان میلیونها ایرانی است؛ مراقب امنیت و جان ایشان باشید. حال ما داخل ایران بعد از دیدن حمله به ایشان بد شده.»
مخاطبی دیگر در پیامی مشابه گفت این حمله به شدت او و اطرافیانش را مضطرب کرده است.
سفر شاهزاده رضا پهلوی در روز سوم اردیبهشت به برلین شامل دیدار و گفتوگو با مقامهای منتخب از طیفهای مختلف سیاسی آلمان در پارلمان این کشور و نشست خبری میشود.
او قرار است در جمع ایرانیان خارج از کشور سخنرانی کند.
مخاطبان ایراناینترنشنال با ارسال پیامهایی، از تشدید بحران اقتصادی در کشور ابراز نگرانی کردند.
یکی از مخاطبان در پیامی نوشت: «در مدت جنگ، هیچ بخشودگی مالیاتی در کار نبود، بیمه تمام و کمال از بخش خصوصی دریافت شد. همچنین برخلاف وعدهها تمامی وامها شامل جریمه دیرکرد شدند و بسیاری از چکها هم برگشت خوردند.»
مخاطب دیگری گفت: «تمام چکها در این ۵۰ روز هم برگشت خوردند، هم حسابها بسته شدند، هم پیگیری قضایی شده. تمام قسط وامها با سودش گرفته شده یا اگر ندادیم، از ضامن کسر شده. از بانک هم هر روز زنگ میزنن.»
یک شهروند نوشت: «از زاهدان پیام میدم. اینجا قیمتها ۱۰ برابر شده و برنج و روغن پیدا نمیشه.»
در پیام یک مخاطب از پاکدشت آمده است: «اینجا اوضاع اقتصادی خرابه و اکثر شرکتها خوابیدن.»
اعلام تمدید آتشبس با جمهوری اسلامی از سوی دونالد ترامپ با واکنشهای گسترده و متفاوت شهروندان مواجه شده است.
پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال، طیف وسیعی از استیصال و خشم تا خوشبینی به رویدادها و تاکید بر ضربه آخر به حکومت با اعتراضات خیابانی را در بر میگیرد.
ادامه گزارش را اینجا بخوانید.
اعلام تمدید آتشبس با جمهوری اسلامی از سوی دونالد ترامپ با واکنشهای گسترده و متفاوت شهروندان مواجه شده است. پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال، طیف وسیعی از استیصال و خشم تا خوشبینی به رویدادها و تاکید بر ضربه آخر به حکومت با اعتراضات خیابانی را در بر میگیرد.
رییسجمهوری ایالات متحده شامگاه سهشنبه اول اردیبهشت و در ساعات پایانی آتشبس دو هفتهای اعلام کرد این آتشبس تا زمان ارائه پیشنهاد از سوی تهران و رسیدن گفتوگوها به نتیجه، تمدید خواهد شد.
ترامپ در عین حال گفت آمریکا همزمان به محاصره دریایی ایران ادامه خواهد داد.
اعلام این خبر موجی از خشم و ناامیدی را در میان گروهی از شهروندان برانگیخت.
احساس بلاتکلیفی، خشم و ناامیدی
در پیام یک مخاطب آمده است: «باز آتشبس، آن هم بدون زمان؛ باز این مردم با حس سردرگمی و انتظاری روبهرو شدند که مثل یک حس خفگی است. خستهایم.»
برخی شهروندان اشاره کردند این «عقبنشینی» و «نیمهکاره رها کردن حمله» تنها باعث افزایش فشار اقتصادی بر مردم، دادن «توهم پیروزی» به جمهوری اسلامی و صداوسیما و بهانه برای «رجزخوانیهای شبانه» به نیروهای حکومتی در تجمعاتشان خواهد شد.
به گفته یک شهروند، این «تصمیم اشتباه» از سوی ترامپ، میتواند به تقویت طرف مقابل و پیچیدهتر شدن اوضاع منجر شود و در این میان، مردم ایران بیشترین هزینه را میپردازند و احساس تنهایی میکنند.
مخاطبی دیگر تمدید آتشبس را «بدترین اتفاقی» خواند که میتوانست رخ دهد و گفت ترامپ با «جنگ نصفه و نیمهاش» عملا حکومت را تحویل سپاه پاسداران داد؛ آن هم در شرایط کنونی ایران که زیر فشار اعدامها و سرکوبها و قطع اینترنت، خفقان عجیبی حکمفرما شده است.
برخی دیگر اشاره کردند «مذاکره با تروریستها» اشتباهی راهبردی و تصمیمی «غیر عقلانی» است که تاوانش را در نهایت مردم ایران و سرزمین ایران خواهند داد.
مخاطبی از کرج در همین زمینه گفت: «بیگانهای از خارج با بیگانهای در داخل وطنم میجنگد و صلح میکند و تاوانش را ما میدهیم.»
شهروندی دیگر به پوریا حمیدی، یوتیوبر و گیمر جوان ایرانی اشاره کرد که پیش از شروع جنگ ۴۰ روزه و پس از کشتار خونین ۱۸ و ۱۹ دی، در اعتراض به آغاز مذاکرات تهران و واشینگتن در بوشهر دست به خودکشی زد و جان باخت.
این شهروند نوشت: «روزهای جنگ خیلی دوست داشتم به اینترنت دسترسی میداشتم تا از پوریا بگویم؛ او با مرگ خودخواسته تلاش کرد صدایش را به جهان برساند. آن روزها میگفتم کاش میبودی تا جنگ را ببینی، ولی الان پیش خودم میگویم خوش به حالت که نیستی تا این روزها را ببینی.»
تاکید بر نقش محاصره
در سوی دیگر این پیامهای مبتنی بر خشم و ناامیدی، گروهی از شهروندان بر نقش تاثیرگذار محاصره دریایی آمریکا در معادلات تاکید کردند.
شهروندی یادآوری کرد محاصره اقتصادی، گام بسیار مهمی در براندازی یک حکومت است؛ مانند همان کاری که به گفته او، «آمریکا با شوروی و صدام کرد».
مخاطبی دیگر گفت محاصره دریایی ترامپ وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی را به شدت به هم ریخته و سپاه پاسداران در حال فروپاشی اقتصادی است: «فکر میکنم همین وضعیت موجب امتیازدهی جمهوری اسلامی به ایالات متحده خواهد شد.»
این محاصره با واکنشهایی از سوی مقامهای جمهوری اسلامی نیز مواجه شده است.
امیر سعید ایروانی، سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل، چهارشنبه دوم اردیبهشت اعلام کرد آغاز دور بعدی مذاکرات در پاکستان، منوط به پایان محاصره دریایی آمریکاست.
مهدی محمدی، مشاور محمدباقر قالیباف، نیز با انتشار پستی در ایکس نوشت: «تداوم محاصره تفاوتی با بمباران ندارد و باید به آن پاسخ نظامی داد. ضمن اینکه تمدید آتشبس از جانب ترامپ قطعا به معنای خرید زمان به منظور ضربه غافلگیرانه است.»
شهروندی در همین زمینه به ایراناینترنشنال گفت: «این محاصره دریایی از جنگ برای جمهوری اسلامی نابودکنندهتر است. مردم عزیز نگران نباشید. ترامپ هوشمندانه آتشبس شناور داد و هر لحظه میتواند بزند در سر حکومت. از طرفی هم اقتصاد را خفه کرد.»
مخاطبی دیگر گفت اتفاقا ضربهای که ترامپ با روند کنونی به جمهوری اسلامی میزند بسیار قویتر از بمب و موشک است و خطاب به شهروندان نگران افزود: «چون صدایش را نمیشنوید ناامیدید. کمی صبر کنید، نتیجه را میبینید.»
شهروندی هم با اشاره به فشاری که ایرانیان از همه سو تحمل میکنند، گفت که محاصره بنادر، با همان سرعتِ عملیات نظامی در حال پایان دادن به جمهوری اسلامی است: «فقط این بار با ویرانیِ کمتر برای ایران.»
به باور او، ترامپ با محاصره، زیرساختِ درآمدی حکومت را هدف قرار داده و اگر مردم صبور باشند، به زودی نتیجه را خواهند دید.
شهروند دیگری هم با اشاره به ابر تورم شدیدی که در راه است، آتشبس را «پوست موزی» خواند که پاکستان زیر پای جمهوری اسلامی انداخته است.
امیدواری به تصمیمهای پشت پرده
گروهی از شهروندان نیز در پیامهای خود، اشاره کردند که رییسجمهوری آمریکا در ماههای اخیر بارها نشان داده گاهی کاری که انجام میدهد، در عمل با آنچه میگوید متفاوت است.
یک مخاطب یادآوری کرد ترامپ قبل از شروع جنگ هم مدام حرفهایش را بین تمایل به آغاز حمله و روند خوب مذاکرات تغییر میداد و ایرانیان را «عصبی و روانی» کرده بود اما در نهایت طوری حمله کرد که حالا جمهوری اسلامی تبدیل به «حکومتی از هم پاشیده و نیمه جان» شده است.
شهروندی به مردم نگران توصیه کرد: «به حرفهای ترامپ گوش نکنید. اگر به کارهایش نگاه کنید، قطعا امیدوارتر میشوید.»
چندین مخاطب نیز از شهروندان خواستند نترسند و ناامید نشوند و اطمینان داشته باشند در نهایت با سقوط جمهوری اسلامی، «روزهای سخت و سیاه به پایان میرسد» و «نور بر تاریکی پیروز میشود».
شهروندی گفت ترامپ و نتانیاهو «کار را نیمهتمام رها نمیکنند» و مخاطبی دیگر از مشهد، ضمن تاکید بر همین ایده، گفت با این حال، کاش رهبران آمریکا و اسرائیل کمی شفافتر و امیدوارانهتر درباره کاری که میخواهند با جمهوری اسلامی انجام دهند با مردم ایران صحبت میکردند.
مخاطبی نیز نداشتن تحمل و ایجاد ناامیدی در اطرافیان را در شرایط بحرانی «سم مهلک» خواند و با اشاره به وضعیتی که آن را «وقفهای کوتاهمدت به منظور آمادهسازی برای مرحله بعدی» خواند، گفت: «ترامپ هنوز تاس سوم را نریخته است. چرا ناامیدید؟»
تاکید بر ضرورت تغییر از داخل و آمادگی برای فراخوان اعتراضات
دهها شهروند در پیامهای خود از زاویه دیگری به این رویدادها نگاه کردند و گفتند جدا از آنچه بین آمریکا و جمهوری اسلامی در جریان است و اینکه نتیجه این رویارویی چه خواهد شد، ایرانیان باید بدانند در نهایت تغییر حکومت به دست خود آنان و از مسیر اعتراضات خیابانی رقم خواهد خورد.
مخاطبی خطاب به دیگر شهروندان گفت: «کشته شدن علی خامنهای آن هم با این بیآبرویی برای مردم ایران شبیه خواب و خیال بود! ترامپ بود که این کار را کرد. مردم ایران! بزرگی اتفاقی که افتاده را درک کنید و یادتان بماند اگر قرار باشد کسی برای تغییر رژیم کاری کند، خود ماییم. کسی بدهی به ما ندارد.»
شهروندی دیگر با اشاره به اولویت منافع ملی هر کشوری، یادآوری کرد: «خواهش میکنم از توهم اینکه ترامپ میآید و ما را نجات میدهد بیرون بیایید. ما قرار است خودمان آینده را تغییر دهیم.»
مخاطبی که خود را نوجوانی ۱۳ ساله معرفی کرد، از بزرگترها و «پدرها و مادرها» خواست در «فراخوان آخر» به خیابان بروند تا آینده بچههایشان روشن باشد.
یک شهروند با اشاره به محاصره دریایی، پیشبینی کرد حکومت به زودی امکان صادرات نفت و درآمدزایی را از دست میدهد و از طرفی، سران حکومت و حتی «ارزشیها» در فقدان رهبری واحد «به جان هم افتادهاند»؛ شرایطی که به گفته او، زمینه را برای فراخوان نهایی شاهزاده رضا پهلوی و زدن ضربه آخر برای سقوط فراهم میکند.
مخاطبی نیز گفت: «جز اینکه آتشبس تمدید شود راه دیگری نبود. جنگ دوباره شروع شود، دقیقا کجا را بزنند؟ آمریکا چیزی به ما بدهکار نیست. این را یادتان باشد. آخر کار، به ما مردم بستگی دارد.»
شهروندی دیگر از خرمآباد با اشاره به فراخوانی که برای حضور خیابانی در راه است، تاکید کرد: «امید تنها چیزی است که هنوز نتوانستهاند از ما بگیرند. مراقب رویاها و امیدهایتان باشید.»