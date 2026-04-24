پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، در ادامه موضع‌گیری‌های خود درباره تنش‌ها در خلیج فارس گفت هر قایق ایرانی که در تنگه هرمز اقدام به مین‌گذاری کند، هدف حمله قرار خواهد گرفت.

او تاکید کرد مین‌گذاری در تنگه هرمز نقض آتش‌بس است و گفت: «با هرگونه تلاش برای مین‌گذاری برخورد می‌کنیم.»

هگست همچنین گفت محاصره بنادر جمهوری اسلامی «واقعی» است و ادامه دارد. او در اشاره به تحرکات دریایی سپاه پاسداران گفت با قایق‌های تندرو این نیرو «مانند قایق‌های قاچاقچیان در دریای کارائیب» برخورد خواهد شد.

وزیر جنگ آمریکا در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به نقش اروپا گفت: «اروپا بیش از ما به تنگه هرمز نیاز دارد و باید به جای حرف زدن دست به اقدام بزند.» او افزود جمهوری اسلامی یک «شانس تاریخی» برای رسیدن به توافق دارد و گفت «توپ در زمین آنهاست» و وزارت جنگ برای «فاز بعدی» آماده است.

او همچنین از برگزاری نشست‌ها در اروپا درباره تنگه هرمز انتقاد کرد و گفت کنفرانس‌هایی برگزار می‌شود اما اقدام جدی صورت نمی‌گیرد.

هگست درباره احتمال مین‌گذاری در تنگه هرمز گفت ایالات متحده درباره زمان پاکسازی مین‌ها گمانه‌زنی نمی‌کند، اما توانایی شناسایی و جمع‌آوری همه مین‌ها را دارد.

او با تاکید بر رویکرد نظامی آمریکا گفت: «باید از طریق قدرت به صلح رسید» و افزود ارتش آمریکا هر سال «صلح را تضمین می‌کند.»

وزیر جنگ آمریکا در پایان گفت پرتاب موشک و پهپاد از سوی جمهوری اسلامی به اقلیم کردستان عراق را زیر نظر دارند و افزود حکومت ایران علاوه بر کشتن «هزاران نفر از مردم خود»، در منطقه نیز دست به ترور زده است.