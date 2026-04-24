خبرگزاری دولت: عراقچی به اسلامآباد، مسقط و مسکو میرود
به گزارش خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، از شامگاه جمعه چهار اردیبهشت، سفر دورهای را به اسلام آباد، مسقط و مسکو آغاز خواهد کرد.
پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، در ادامه موضعگیریهای خود درباره تنشها در خلیج فارس گفت هر قایق ایرانی که در تنگه هرمز اقدام به مینگذاری کند، هدف حمله قرار خواهد گرفت.
او تاکید کرد مینگذاری در تنگه هرمز نقض آتشبس است و گفت: «با هرگونه تلاش برای مینگذاری برخورد میکنیم.»
هگست همچنین گفت محاصره بنادر جمهوری اسلامی «واقعی» است و ادامه دارد. او در اشاره به تحرکات دریایی سپاه پاسداران گفت با قایقهای تندرو این نیرو «مانند قایقهای قاچاقچیان در دریای کارائیب» برخورد خواهد شد.
وزیر جنگ آمریکا در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به نقش اروپا گفت: «اروپا بیش از ما به تنگه هرمز نیاز دارد و باید به جای حرف زدن دست به اقدام بزند.» او افزود جمهوری اسلامی یک «شانس تاریخی» برای رسیدن به توافق دارد و گفت «توپ در زمین آنهاست» و وزارت جنگ برای «فاز بعدی» آماده است.
او همچنین از برگزاری نشستها در اروپا درباره تنگه هرمز انتقاد کرد و گفت کنفرانسهایی برگزار میشود اما اقدام جدی صورت نمیگیرد.
هگست درباره احتمال مینگذاری در تنگه هرمز گفت ایالات متحده درباره زمان پاکسازی مینها گمانهزنی نمیکند، اما توانایی شناسایی و جمعآوری همه مینها را دارد.
او با تاکید بر رویکرد نظامی آمریکا گفت: «باید از طریق قدرت به صلح رسید» و افزود ارتش آمریکا هر سال «صلح را تضمین میکند.»
وزیر جنگ آمریکا در پایان گفت پرتاب موشک و پهپاد از سوی جمهوری اسلامی به اقلیم کردستان عراق را زیر نظر دارند و افزود حکومت ایران علاوه بر کشتن «هزاران نفر از مردم خود»، در منطقه نیز دست به ترور زده است.
پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، در یک نشست خبری گفت عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی از ابتدا با اهداف مشخصی طراحی شده است. او تاکید کرد که یکی از اصلیترین این اهداف، جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هستهای است.
هگست در ادامه گفت جمهوری اسلامی «یک شانس» برای رسیدن به توافق دارد و همزمان از ادامه محاصره دریایی خبر داد. او اعلام کرد در چارچوب این محاصره، ۳۴ کشتی ایرانی به مقصد ایران بازگردانده شدهاند و این روند ادامه خواهد داشت.
وزیر جنگ آمریکا همچنین گفت یک ناو هواپیمابر دیگر به عملیات محاصره دریایی جمهوری اسلامی میپیوندد و تاکید کرد که هیچ کشتی بدون اجازه آمریکا از تنگه هرمز عبور نخواهد کرد. او افزود این محاصره در حال گسترش است.
هگست در بخش دیگری از سخنانش نیروهای نظامی جمهوری اسلامی را «دزدان دریایی» توصیف کرد و گفت این نیروها کنترلی بر اوضاع ندارند. او همچنین گفت نیروهای جمهوری اسلامی «هزاران نفر از مردم خود را کشتهاند».
او با اشاره به تنشهای طولانی میان دو کشور گفت این جنگی است که جمهوری اسلامی «۴۷ سال» علیه آمریکا انجام داده و دونالد ترامپ تنها رییسجمهوری بوده که در برابر آن اقدام قاطع انجام داده است.
وزیر جنگ آمریکا در پایان گفت دونالد ترامپ تاکید کرده ایالات متحده عجلهای برای رسیدن به توافق ندارد و با ادامه محاصره دریایی، زمان به نفع جمهوری اسلامی نیست.
اجلاس سران اتحادیه اروپا در قبرس تحت تاثیر حملات پهپادی گروههای شبهنظامی وابسته به تهران به پایگاه بریتانیایی «راف آکروتیری» در این کشور و بحران بیسابقه انرژی برگزار شد.
رهبران اتحادیه اروپا، جمعه چهارم اردیبهشت در دومین روز نشست غیررسمی و راهبردی خود در نیکوزیا، بر لزوم اتخاذ «رویکردی قاطعتر و جامعتر» در قبال جمهوری اسلامی تاکید کردند.
هشدار نسبت به توافقی ضعیفتر از برجام
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هشدار صریحی درباره روند مذاکرات با تهران داد.
او تاکید کرد هرگونه توافقی که بدون حضور مستقیم کارشناسان هستهای انجام شود، از برجام ضعیفتر خواهد بود.
کالاس تصریح کرد مذاکرات نباید تنها به ابعاد هستهای محدود بماند، بلکه باید مسائلی نظیر برنامه موشکی جمهوری اسلامی، حمایت از گروههای نیابتی و فعالیتهای مخرب سایبری حکومت ایران در اروپا را نیز شامل شود، چون در غیر این صورت، جهان با «ایرانی خطرناکتر» روبهرو خواهد شد.
او همچنین بر ضرورت «بازگشایی بدون قید و شرط» تنگه هرمز برای کشتیرانی بینالمللی تاکید کرد.
دیپلماسی منطقهای و امنیت دفاعی
نیکوس کریستودولیدس، رییسجمهوری قبرس، خواستار نقشآفرینی «بسیار بیشتر» اروپا در خاورمیانه شد.
او با اشاره به حملات پهپادهای «شاهد» به خاک کشورش، بر ضرورت تدوین یک «دستورالعمل عملیاتی واحد» برای فعالسازی ماده ۴۲.۷ پیمان اتحادیه اروپا (دفاع متقابل) تاکید کرد.
امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، نیز با تایید ضرورت ثبات در منطقه، پیش از ناهار کاری با سران کشورهای عربی، خواستار مداخله بیشتر اروپا در حل بحرانهای خاورمیانه شد.
تقویت توان نظامی در برابر تهدیدها
در حاشیه این اجلاس، مکرون و فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، در واکنشی عملی به چالشهای امنیتی، بر ادامه پروژه مشترک جنگنده نسل جدید (افسیایاس - FCAS) تاکید کردند.
این همکاری نظامی که با هدف کاهش وابستگی دفاعی به آمریکا و ناتو دنبال میشود، نشاندهنده عزم جدی قدرتهای اروپایی برای محافظت مستقل از مرزهای خود در برابر تهدیدهای مستقیم نظامی است.
هزینههای اقتصادی جنگ
علاوه بر ابعاد نظامی، گزارشهای اقتصادی کمیسیون اروپا نشان میدهد انسداد تنگه هرمز و تنشهای اخیر، بیش از ۲۴ میلیارد یورو هزینه اضافی به شهروندان اروپایی تحمیل کرده است.
در حالی که سران اروپا طرحهای حمایتی برای کاهش فشار مالی بر خانوادهها را بررسی میکنند، قبرس امیدوار است با بهرهبرداری از ذخایر گاز خود، وابستگی انرژی این قاره را به منابع خارجی و مناطق پرخطر، کاهش دهد.
وزارت خارجه چین اظهارات دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، را درباره اینکه کشتی ایرانی توقیفشده به دست نیروهای ایالات متحده حامل «هدیهای از جانب چین» بوده، بیاساس دانست و آن را رد کرد.
ایالات متحده پیشتر اعلام کرده بود به یک کشتی باری با پرچم جمهوری اسلامی که تلاش داشت محاصره بنادر ایران را دور بزند، شلیک کرده و آن را توقیف کرده است.
در سوی دیگر، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی اعلام کردند این کشتی از چین در حال حرکت بود و در واکنش به آنچه «دزدی دریایی مسلحانه» ارتش آمریکا خواندند، وعده تلافی دادند.
ترامپ پیشتر در گفتوگو با شبکه سیانبیسی گفته بود این کشتی «حاوی چیزهایی بوده که چندان خوشایند نبوده» و افزوده بود: «شاید هدیهای از چین، نمیدانم.»
گوئو جیاکون، سخنگوی وزارت خارجه چین، در پکن به خبرنگاران گفت: «چین با هرگونه اظهارات و نسبتدهی فاقد مبنای واقعی مخالف است.»
او تاکید کرد روابط عادی تجاری میان کشورها نباید در معرض مداخله و اختلال قرار گیرد.
منابع امنیت دریایی اعلام کردند کشتی کانتینری «توسکا» که ۳۰ فروردین به دست نیروهای آمریکایی در دریای عمان توقیف شد، احتمالا حامل اقلامی با کاربرد دوگانه بوده که از نظر واشینگتن میتواند در مصارف نظامی مورد استفاده قرار گیرد.
توقیف توسکا نخستین مورد از سلسله توقیف کشتیهای مرتبط با جمهوری اسلامی از سوی آمریکا بود که در روزهای بعد با توقیف نفتکشهای تیفانی و امتی مَجِستیک ایکس ادامه یافت و واکنش سپاه پاسداران را به دنبال داشت.
ترامپ ۳۰ فروردین از توقیف این کشتی خبر داده بود. شناوری که از چین به مقصد ایران در حرکت بود و احتمال میرود محموله آن با مواد شیمیایی مرتبط با برنامه موشکی جمهوری اسلامی ارتباط داشته باشد.
وزارت جنگ ایالات متحده سوم اردیبهشت اعلام کرد یک کشتی بدون تابعیت تحریمشده به نام «امتی مَجِستیک ایکس» را که حامل نفت ایران بود، توقیف کرده است.
این سومین کشتی مرتبط با جمهوری اسلامی به شمار میرود که از آغاز محاصره دریایی بندرهای جنوب ایران توقیف شده است.
وزارت جنگ آمریکا اول اردیبهشت نیز از توقیف یک نفتکش تحریمشده و بدون تابعیت به نام تیفانی در حوزه اقیانوس آرام خبر داد که دو بار در محدوده سنگاپور با خاموش کردن سامانه رهگیری خود، نفت ایران را بارگیری کرده است.
سپاه پاسداران در واکنش به این اقدامات، دوم اردیبهشت به دستکم سه کشتی شلیک و دو فروند از آنها را توقیف کرد.
این تحولات در حالی رخ میدهد که تنشها میان تهران و واشینگتن پس از شکست مذاکرات اسلامآباد افزایش یافته است.
همزمان، جمهوری اسلامی با اقداماتی از جمله توقیف کشتیها، تلاش کرده کنترل خود بر تنگه هرمز را به نمایش بگذارد؛ گذرگاهی راهبردی میان ایران و عمان که پیش از جنگ حدود یکپنجم نفت و گاز طبیعی مایع جهان از آن عبور میکرد.
در مقابل، به گزارش رویترز، نیروهای آمریکا از زمان آغاز محاصره دریایی، مسیر ۳۳ شناور را در آبهای منطقه تغییر دادهاند.
دو مرد به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی و جمعآوری اطلاعات درباره اماکن یهودی و اسرائیلی در لندن، در دادگاه کیفری مرکزی انگلستان، موسوم به اولد بیلی، محاکمه خواهند شد.
جلسه محاکمه مقدماتی این دو نفر که جمعه چهارم اردیبهشت به ریاست قاضی چیما گراب برگزار میشود، به بررسی ماهیت پرونده نمیپردازد و دادگاه در این مرحله درباره مجرم بودن یا بیگناهی متهمان، تصمیمی اتخاذ نخواهد کرد.
دادگاه مقدماتی بر امور اجرایی پرونده متمرکز خواهد بود؛ از جمله چگونگی پیشبرد روند دادرسی، نحوه ارائه مدارک و تعیین زمانبندی جلسات آینده.
چیما گراب پیشتر قضاوت پرونده دانیل خلیفه، سرباز پیشین ارتش بریتانیا، را که به جاسوسی برای جمهوری اسلامی متهم شده بود، بر عهده داشت.
خلیفه، بهمن ۱۴۰۳ بهدلیل «نقض قانون اسرار رسمی، نقض قانون تروریسم و فرار از زندان»، در مجموع به ۱۴ سال و سه ماه حبس محکوم شد.
در سالهای اخیر، افزایش تهدیدات جمهوری اسلامی در اروپا، بهویژه در بریتانیا، به نگرانیها درباره گسترش دامنه نفوذ حکومت ایران دامن زده است.
شبکه البیسی، جمعه چهارم اردیبهشت گزارش داد روند بهکارگیری شهروندان بریتانیایی از سوی عوامل حکومت ایران برای انجام عملیات خرابکارانه «با شتابی قابل توجه» در جریان است.
پیشتر در ۹ فروردین، روزنامه تلگراف نوشت پرستیوی، شبکه خبری انگلیسیزبان صداوسیمای جمهوری اسلامی، از دفتر خود در لندن بهعنوان پوششی برای جذب مهره استفاده میکند.
هویت و اتهامات دو مظنون به جاسوسی برای جمهوری اسلامی
نعمتالله شاهسونی، ۴۰ ساله و دارای تابعیت ایرانی-بریتانیایی و علیرضا فراستی، ۲۲ ساله و شهروند ایران، بر اساس قانون امنیت ملی بریتانیا، با اتهام انجام عملیات به نفع یک دستگاه اطلاعاتی خارجی روبهرو هستند.
طبق اعلام دادستانهای پرونده، این فعالیتها برای جمهوری اسلامی انجام گرفتهاند.
این دو نفر متهم هستند در طول چند ماه، برخی مکانها را مورد شناسایی و بررسی میدانی قرار دادهاند؛ از جمله سفارت اسرائیل در لندن، یک مرکز جامعه یهودیان، یک کالج و قدیمیترین کنیسه بریتانیا.
شاهسونی و فراستی پیشتر در دادگاه مجیستریت وستمینستر حضور یافتند و اتهامات برای نخستین بار علیه آنها مطرح شد.
با توجه به ماهیت سنگین اتهامها و اینکه رسیدگی به این جرائم در صلاحیت دادگاه عالی کیفری است، پرونده به دادگاه کراون ارجاع داده شد.
دادگاه کراون بخشی از نظام کیفری انگلستان و ولز است که به جرائم جدی مانند قتل و تروریسم رسیدگی میکند. این دادگاهها با حضور قاضی و هیات منصفه برگزار و پروندههای سنگین به آنها ارجاع میشوند.
هر دو متهم همچنان در بازداشت به سر میبرند و روند رسیدگی به پرونده آنها بهصورت مشترک دنبال میشود. موضوعی که نشان میدهد اتهامات مطرحشده بر پایه مجموعهای از وقایع مرتبط با یکدیگر شکل گرفتهاند.
تیرماه ۱۴۰۴، کمیته اطلاعات و امنیت پارلمان بریتانیا نسبت به افزایش چشمگیر تمایل تهران برای انجام «ترور، جاسوسی و حملات سایبری» در خاک این کشور هشدار داد و از دولت بریتانیا خواست تا در راهبرد خود نسبت به جمهوری اسلامی «بازنگری اساسی» انجام دهد.