واکنش خبرگزاری سپاه به اظهارات سخنگوی کاخ سفید: درخواست نشست حضوری ندادیم
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه، در واکنش به اظهارات سخنگوی کاخ سفید درباره درخواست جمهوری اسلامی از آمریکا برای نشست حضوری در پاکستان، نوشت که جمهوری اسلامی هیچ درخواستی برای گفتوگو با آمریکاییها نداده است.
این خبرگزاری افزود که جمهوری اسلامی «برعکس، درخواستهای آمریکاییها برای مذاکره را به دلیل زیادهخواهی آنها به طور کامل تا این لحظه رد کرده است.»
کارولین لیویت، سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید پیشتر اعلام کرد که استیو ویتکاف و جرد کوشنر شنبه صبح به پاکستان اعزام میشوند تا در گفتوگوهای مرتبط با جمهوری اسلامی شرکت کنند.
بر اساس این اظهارات، تهران درخواست برگزاری نشست حضوری داده است.