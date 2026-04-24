دموکراتها تلاش برای مهار اختیارات جنگی ترامپ درباره کوبا را کلید زدند
سنای آمریکا قرار است بهزودی درباره طرحی به رهبری دموکراتها برای جلوگیری از اقدام نظامی دونالد ترامپ علیه کوبا رایگیری کند؛ اقدامی که در واکنش به اظهارات او مبنی بر اینکه «کوبا مورد بعدی است» مطرح شده است. این قطعنامه که از سوی آدام شیف، تیم کین و روبن گالگو ارائه شده، در صورت تصویب میتواند رییسجمهوری را ملزم کند پیش از هرگونه عملیات نظامی، مجوز کنگره را دریافت کند.
به گزارش رویترز، دموکراتها پیشتر نیز تلاش کرده بودند با قطعنامههای مشابه درباره ایران و ونزوئلا اختیارات جنگی ترامپ را محدود کنند، اما با مخالفت جمهوریخواهان ناکام ماندهاند. کاخ سفید تاکید دارد که اقدامات نظامی محدود در چارچوب اختیارات رییسجمهوری بهعنوان فرمانده کل قوا انجام میشود، در حالی که جمهوریخواهان دموکراتها را به استفاده سیاسی از این طرحها متهم میکنند.